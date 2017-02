OSN: Sýrske mierové rozhovory v Ženeve sa odkladajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. februára (TASR) - Medzinárodné rozhovory zamerané na dosiahnutie urovnania roky trvajúceho konfliktu v Sýrii boli odložené o týždeň a pol, majú sa teda začať 20. februára. V utorok to oznámila Organizácia Spojených národov.Rozhovory v Ženeve sprostredkoval osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura.Dôvodom odkladu je podľa de Misturu poskytnúť samostatnému mierovému procesu pod vedením Ruska, Turecka a Iránu šancu na úspech.Uvedené tri krajiny usporiadali v januári rozhovory v kazašskom hlavnom meste Astana, kde bol dohodnutý mechanizmus na monitorovanie platného, ale krehkého prímeria v Sýrii. Tieto účastnícke strany sa mali znovu zísť 6. februára.Pevné prímerie pomôže rozhovorom v Ženeve pokročiť dopredu, vysvetlil vyslanec OSN pre Sýriu.Rusko už minulý týždeň oznámilo, že ženevské mierové rozhovory sa odsúvajú na neskorší termín, ale OSN až do utorka túto zmenu neoznámila.