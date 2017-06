OSN tematicky zamerala Svetový deň oceánov na ich budúcnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

New York/Paríž 8. júna (TASR) - Naše oceány, naša budúcnosť - to je v roku 2017 téma Svetového dňa oceánov, ktorý pripadá na 8. júna. Na túto tému sa v dňoch 5.-9. júna koná v sídle OSN v New Yorku konferencia o oceánoch.Ako ďalej upozornila OSN, aktivity ľudí a ich tlak na oceány, nadmerný lov rýb, neprihlásený ilegálny a neregulovaný lov, znečistenie oceánov a morí, ničenie exotických morských druhov, klimatické zmeny, okysľovanie vôd a praktiky v akvakultúre, ktorým chýba trvalo udržateľný rozmer, to všetko má ničivé následky na oceány a moria našej planéty, a preto aj na celú Zem.OSN vo svojom sídle v New Yorku vyhlási 8. júna laureátov fotografickej súťaže, zameranej na problematiku oceánov.Oceány regulujú podnebie, každoročne poskytujú potravu pre milióny ľudí a produkujú kyslík, pripomenula OSN.Medzivládna oceánografická komisia Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (IOC-UNESCO) avizuje, že spolu s Platformou Oceán a ovzdušie pripravila celodenné podujatie na 8. júna v Paríži.Platforma Oceán a ovzdušie vznikla združením mimovládnych organizácií s výskumnými inštitútmi s podporou IOC-UNESCO 10. júna 2014 pri príležitosti Svetového dňa oceánov. Spája vedecké ustanovizne, univerzity, výskumné ústavy, neziskové organizácie, verejné inštitúcie a podniky - všetkých, ktorí sa usilujú, aby sa problematika oceánov dostala vo väčšej miere do rokovaní o klimatických zmenách.Svetový deň oceánov pripomína, že oceány zohrávajú úlohu prameňa života. Oceány pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme a ich úloha pri utváraní klímy aj čistoty ovzdušia je dôležitá.Ochranárske organizácie už niekoľko rokov varujú: do oceánov sa dostávajú ročne milióny ton odpadu, v nadmernom množstve sa lovia ryby, prípadne rybári už dosiahli hraničnú úroveň výlovu. Klimatické zmeny - najmä otepľovanie ovzdušia - negatívne pôsobia na život v oceánoch a zhoršujú jeho kvalitu. Tým aj kvalitu života samotných obyvateľov v prímorských oblastiach na mnohých miestach Zeme.Svetový oceán produkuje väčšinu kyslíka, ktorý ľudia dýchajú, poskytuje im potravu, reguluje podnebie, čistí vodu, je potenciálnou lekárňou a umelcom ponúka bezhraničnú inšpiráciu. Človek si ho však mýli so smetiskom, decimuje rybie populácie, ničí rozhodujúce a nenahraditeľné biotopy a narúša základné reprodukčné kapacity oceánu.Svetový deň oceánov bol vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro na návrh Kanady. Hoci nemal štatút oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN, nikdy to nezmenšovalo jeho význam. Od roku 1998 ho podporovala IOC-UNESCO.Od roku 2003 rôzne organizácie - napríklad Globálne fórum oceánov, Organizácia Svetový oceán a The Ocean Project - úzko spolupracovali pri podporovaní a koordinovaní aktivít či podujatí akvárií, zoo, múzeí, stredísk vedy, výchovných inštitúcií, mimovládnych organizácií aj podnikov na celom svete, aby sa 8. jún stal oficiálne svetovým dňom.Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. jún od roku 2009 za Svetový deň v rezolúcii A/RES/63/111, Oceány a morské právo. Tento úspech bol výsledkom spoločného úsilia všetkých milovníkov morí a oceánov na celom svete za minulé roky.