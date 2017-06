OSN: V roku 2050 bude žiť na Zemi 9,8 miliardy ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júna (TASR) - Počet obyvateľov Zeme sa do roku 2050 zvýši zo súčasných 7,6 miliardy na 9,8 miliardy. V roku 2100 by malo na Zemi žiť už 11,2 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnila populačná divízia Oddelenia pre ekonomické a sociálne záležitosti OSN (UN DESA).Každý rok pribudne na svete zhruba 83 miliónov ľudí, informovala agentúra AP.Podľa najnovších odhadov UN DESA populácia Indie predbehne populáciu Číny približne okolo roku 2024. India má v súčasnosti 1,3 miliardy obyvateľov a Čína 1,4 miliardy.Správa UN DESA uvádza, že z desiatich najľudnatejších krajín rastie najrýchlejšie populácia Nigérie.Nigéria je v súčasnosti siedma najľudnatejšia krajina na svete, ale predpokladá sa, že krátko pred rokom 2050 predbehne Spojené štáty a stane sa treťou najväčšou na svete.