OSN: V Stredozemnom mori sa cez víkend utopilo zrejme až 250 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 9. mája (TASR) - Na takmer 250 migrantov sa zrejme zvýšil počet obetí, ktoré prišli o život počas uplynulých dní pri dvoch nehodách v Stredozemnom mori. Informovala o tom dnes podľa agentúry DPA hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Cécile Pouillyová.Približne 163 osôb je nezvestných a zrejme mŕtvych po tom, ako sa ich čln prevrátil v nedeľu pri Líbyjskom pobreží, priblížila Pouillyová. Dodala, že líbyjskej pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť dovedna sedem osôb - šesť mužov a jednu ženu.K druhej nehode došlo ešte v piatok. Po prevrhnutí gumeného člna zachránila stráž z vôd Stredozemného mora asi 50 ľudí, ktorých previezli do mesta Pozzallo na juhovýchode Sicílie. V člne sa však podľa miestnych úradov viezlo aj ďalších 82 osôb, ktoré sú doposiaľ nezvestné a zrejme mŕtve.Cez Stredozemné more sa z Afriky do Európy pokúsilo od začiatku roka dostať už vyše 43.000 migrantov. Pri týchto pokusoch prišlo o život alebo sa stratilo už viac než 1300 osôb.