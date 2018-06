OSN: V sýrskej provincii Idlib hrozí nebezpečie 2,5 miliónu civilistov

Na snímke zo Sýrskej civilnej obrany Biele helmy záchranári sa pokúšajú uhasiť oheň po leteckých útokoch na pozície militantnej skupiny Ajnad al-Koukaz v sýrskom Idlibe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 12. júna (TASR) - Až 2,5 miliónu civilistov v provincii Idlib na severozápade Sýrie hrozí, že v prípade eskalácie bojov a náletovvarovala v pondelok Organizácia Spojených národov.Humanitárny koordinátor pre Sýriu Panos Moumtzis na tlačovej konferencii vo švajčiarskej Ženeve na tému dostupnosti humanitárnej pomoci v Sýrii vyzval najväčšie svetové mocnosti, aby uzavreli dohodu o ukončení vojny a zabránili tak krviprelievaniu v Idlibe.Moumtzis v reakcii na nedávne nálety v povstalcami kontrolovanej provincii upozornil, že dokonca aj po siedmich rokoch tejto vojnyRastúce vojenské napätie a strety v provincii Idliba môže dôjsť ešte k väčším krutostiam než v iných konfliktných zónach v Sýrii.Od januára do apríla tohto roka ušlo zo svojich domovov pred bojmi 920.000 civilistov, čo je najvyšší počet vnútrosýrskych vysídlencov v rozmedzí štyroch mesiacov počas celej vojny, píše agentúra AP.Moumtzis zdôraznil, že pokiaľ by pred bojmi utekali ďalšie približne dva milióny civilistov z provincie Idlib, ktorá hraničí s Tureckom, nemali by už v rámci Sýrie kam ísť.