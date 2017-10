OSN: Väčšine sveta chýba náboženská sloboda

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. októbra (TASR) - Tri štvrtiny obyvateľstva sveta žijú v krajinách, ktoré buď obmedzujú právo na slobodu vierovyznania, alebo v súvislosti s ňou existujeUviedol to v utorok osobitný spravodajca OSN pre náboženskú slobodu Ahmad Šahíd.Pred výborom pre ľudské práva Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že náboženská netolerantnosť prevláda na celom svete a stupňuje sa. Podľa neho vo vyše 70 krajín v súčasnosti platia protirúhačské zákony, ktoré môžu byť použité na potlačenie nesúhlasných názorov, čím sa porušujú medzinárodné štandardy dodržiavania ľudských práv.Šahíd, bývalý politik a expert na ľudské práva z Maldív, vyzval tieto krajiny na zrušenie takýchto zákonov. Rovnako vyzval na zrušenie všetkých zákonov, ktoré potláčajú uplatňovanie práva na náboženskú slobodu. Zdôraznil, že vlády musia venovaťochrane náboženských menšín a násilné činy voči nim by mali byť adekvátne potrestané.Upozornil, že čoraz častejšie nezákonné vládne reštrikcie voči náboženským skupinám zostávajú jedným z hlavných faktorov, ktoré majú za následok väčšiu náboženskú netolerantnosť v tej-ktorej spoločnosti.