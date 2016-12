OSN vyhlásila 2017 za rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj

OSN, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Madrid 31. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj.V rezolúcii z decembra 2015 sa tak členovia VZ OSN rozhodli s "vedomím, akú významnú úlohu zohráva trvalo udržateľný turistický ruch v otázke odstraňovania chudoby, ochrany životného prostredia, zlepšenia kvality života a uľahčenia ekonomickej emancipácie žien aj mladých ľudí, ako aj pri rozvoji cieľov trvalo udržateľného rozvoja najmä v rozvojových krajinách". Na svojich webových stránkach o tom informovali OSN aj Svetová organizácia cestovného ruchu (The World Tourism Organization, UNWTO).OSN pripomína význam turistického ruchu na medzinárodnej úrovni v tom, že podporuje porozumenie medzi národmi, umožňuje spoznávať kultúrne dedičstvo a rôzne civilizácie a v neposlednom rade prispieva k posilneniu mieru vo svete.Rozhodnutie vyhlásiť Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj súvisí aj s novým Programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a s Cieľmi udržateľného rozvoja, ktoré schválilo VZ OSN v New Yorku septembri 2015.UNWTO na svojej webovej stránke zdôraznila, že tento medzinárodný rok má viesť rozhodujúcich aktérov aj širokú verejnosť k tomu, aby svojimi možnosťami prispievali k trvalo udržateľnému turistickému ruchu a rozvoju a zároveň vyzvala, aby všetci v danej veci zúčastnení vytvorili z turistického ruchu katalyzátor pozitívnych zmien.UNWTO očakáva, že medzinárodný rok povzbudí prechod k politikám, obchodným praktikám, správaniu spotrebiteľov k tomu, aby sa správali v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj sa zameria na päť dôležitých oblastí: udržateľný inkluzívny ekonomický rast; sociálnu inklúziu, zamestnanosť a odstraňovanie chudoby; rozumné používanie zdrojov, ochranu životného prostredia a klimatické zmeny; kultúrne hodnoty, diverzitu a dedičstvo a napokon na vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť.Svetová organizácia cestovného ruchu bola zvolená a poverená organizáciou podujatí v rámci Medzinárodného roku trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj v spolupráci s vládami jednotlivých krajín, organizáciami pôsobiacimi v rámci systému OSN, ďalšími medzinárodnými aj regionálnymi organizáciami a všetkými ostatnými stranami zainteresovanými v danej oblasti.