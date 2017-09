OSN vyhlásila 30. september za Medzinárodný deň prekladu

Ilustračná snímka. Foto: Apponyiovská knižnica, Oponice Foto: Apponyiovská knižnica, Oponice

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v máji tohto roku na svojom 71. Valnom zhromaždení schválilo jednomyseľne rezolúciu A/RES/71/288, v ktorej uznalo úlohu profesionálneho prekladu medzi národmi v podpore mieru, vzájomnom porozumení a rozvoji. Touto rezolúciou VZ OSN vyhlásilo 30. september za Medzinárodný deň prekladu.Medzinárodná federácia prekladateľov označila toto rozhodnutie VZ OSN za historické a podčiarkla, žePreklad a rozmanitosť - tak znie podľa rozhodnutia Medzinárodnej federácie prekladateľov (Fédération internationale des traducteurs, International Federation of Translators, FIT-IFT) téma Medzinárodného dňa prekladu v roku 2017. Tento deň pripadá na 30. septembra, na deň svätého Hieronyma.Podujatia a oslavy k Medzinárodnému dňu prekladateľov pripravuje FIT-IFT, ktorú v roku 1953 v Paríži založil francúzsky prekladateľ Pierre-Francois Caillé (1907-1979). FIT-IFT je medzinárodná nezisková organizácia, združuje prekladateľské asociácie z približne 55 krajín vrátane Slovenska a má vyše 80.000 prekladateľov.Základy Medzinárodnej federácie prekladateľov položili v meste na Seine spolu s Caillém predstavitelia šiestich prekladateľských a tlmočníckych národných združení - z Dánska, Francúzska, Talianska, Nórska, Nemeckej spolkovej republiky a Turecka. Ide o apolitický subjekt, ktorý uznáva Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Sídlo má v Paríži, sekretariát v Kanade v Montreale.Na Slovensku sa prekladatelia združujú podľa zamerania činnosti do Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) a Slovenskej spoločnosti odbornej literatúry (SSPOL). Medzinárodný deň prekladateľov si pravidelne pripomínajú v Bratislave.Svätý Hieronym (Eusebius Sophronius Hieronymus, žil v rokoch 347-420) patrí medzi najväčších učiteľov rímskokatolíckej cirkvi. Jeho najdôležitejším dielom je úplný preklad Biblie z gréčtiny a hebrejčiny do latinčiny. V západnej cirkvi bol tento preklad prijatý a rozširoval sa pod názvom Vulgáta.Svätý Hieronym viedol asketický život, študoval hebrejčinu a gréčtinu. Na čas odišiel do Svätej zeme, kde založil kláštory a útulok pre pútnikov v Betleheme. Je autorom výroku