OSN vyhlásila Svetový deň tuniaka z dôvodu jeho ochrany

Čerstvé tuniaky, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroje:



www.un.org



www.greenpeace.org



www.fishbase.de



www.iucnredlist.org/details/21860/0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. mája (TASR) - S cieľom upozorniť na neustále klesajúce stavy tuniakov v oceánoch a zdôrazniť nevyhnutnosť trvalo udržateľného spôsobu spravovania početných stavov tuniakov vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v rezolúcii A/RES/71/124 v roku 2016 Svetový deň tuniaka. Pripadá na 2. mája a prvýkrát si ho svet pripomínal v roku 2017.OSN vyhlásila tento svetový deň v reakcii na opakujúce sa varovania ochranárskych združení, ktoré niekoľko rokov zdôrazňovali, že stavy tuniakov sa globálne znižujú v dôsledku rastúcich hrozieb vyplývajúcich z ľudskej činnosti, akými sú najmä nadmerný rybolov, klimatické zmeny, ako aj okysľovanie oceánov. To všetko má negatívne dosahy na zachovanie a trvalo udržateľné zachovanie populácie tuniakov.V súčasnosti vyše 80 štátov sveta loví tuniaky. Tisíce rybárskych lodí špecializovaných na lov tuniakov brázdia oceány. Zvyšovanie lovu tuniakov je zaznamenané v Indickom aj Tichom oceáne.Ochranárske organizácie, napríklad aj Greenpeace, zdôrazňujú, že tuniak patrí medzi najobľúbenejšie ryby. Tvorí súčasť potravy miliónov ľudí. Je hlavnou komoditou na luxusných trhoch s rybími špecialitami. Podľa ochranárskej organizácie piatimi najviac lovenými druhmi tuniaka sú: tuniak pruhovaný, tuniak žltoplutvý, tuniak zavalitý, tuniak modroplutvý a tuniak dlhoplutvý.Tuniaky sú migrujúce ryby. Vážia až do 700 kilogramov a majú schopnosť zrýchliť ako športové auto.Podľa Greenpeace je tuniak modroplutvý na pokraji vyhynutia.