OSN: Vyše 120 krajín schválilo dohodu o zákaze jadrových zbraní

New York 7. júla (TASR) - Viac ako 120 krajín sveta schválilo dnes vôbec prvú globálnu dohodu o zákaze jadrových zbraní. Stalo sa tak na záver konferencie v sídle OSN v New Yorku, ktorú bojkotovali všetky jadrové mocnosti.Za prijatie dohody hlasovalo 122 spomedzi 192-členských štátov OSN. Holandsko bolo proti a Singapur sa zdržal hlasovania, informovala agentúra AP.Schválená Dohoda o zákaze jadrových zbraní má desať strán a je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Podľa kostarickej diplomatky Elayne Whyteovej-Gómezovej, ktorá tohtotýždňovej konferencii OSN predsedala, ide o prvú multilaterálnu dohodu o jadrovom odzbrojení za uplynulých vyše 20 rokov.povedala Whyteová-Gómezova s odkazom na prvé použitie atómových bômb v Hirošime a Nagasaki v roku 1945.Možnosť podpísať dohodu dostanú všetky členské štáty OSN počas septembrového otvorenia 72. zasadnutia Valného zhromaždenia svetovej organizácie v New Yorku, napísal denník New York Times.Tohtotýždňovú konferenciu však bojkotovalo všetkých deväť štátov sveta, ktoré disponujú jadrovým zbrojným arzenálom. Spojené štáty a ďalší kritici označili snahy o dosiahnutie dohody tohto druhu za nerealistické a neúčinné. Stúpenci dohody naopak dúfajú, že sa k nej postupne - pod rastúcim tlakom verejnosti - pridajú aj jadrové mocnosti.Dohoda zavádzajúca kategorický zákaz jadrových zbraní vstúpi do platnosti, keď ju ratifikuje najmenej 50 krajín sveta, čo by sa podľa očakávaní malo stať v priebehu najbližších mesiacov.