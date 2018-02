OSN vyzvala na okamžité prímerie v Sýrii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 6. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala na okamžité, mesiac trvajúce prímerie v Sýrii. Malo by umožniť poskytnutie humanitárnej pomoci a lekárskej starostlivosti civilistom z obliehaných oblastí, informovala agentúra AP.Misia OSN v Sýrii vo svojom vyhlásení varuje, že humanitárna kríza v tejto krajine bude maťIdentifikovala pritom sedem lokalít, izolovaných v dôsledku bojov, ktoré naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc.OSN dodala, že ak bude môcť pokračovať v humanitárnych dodávkach, v priebehu nasledujúcich dvoch by chcela zabezpečiť pomoc pre 700.000 obyvateľov Sýrie.Konfliktu v Sýrii predchádzali na jar v roku 2011 pokojné protivládne demonštrácie. Následná občianska vojna, do ktorej zasiahlo viacerých zahraničných mocností, si vyžiadala státisíce ľudských životov. Svoje domovy musela opustiť takmer polovica sýrskej predvojnovej 22-miliónovej populácie.