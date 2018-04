OSN vyzvala na zvýšenie úsilia na ochranu klímy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bonn 30. apríla (TASR) - Na zvýšenie úsilia v súvislosti s ochranou klímy vyzvala na klimatickej konferencii, ktorá sa začala v pondelok v nemeckom meste Bonn, výkonná tajomníčka Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosová.upozornila Espinosová podľa agentúry DPA. Ako dodala, milióny ľudí tým trpeli a ukázalo sa, že je potrebné urobiť ešte oveľa viac pre to, aby sa podarilo globálne otepľovanie udržať pod hranicou dvoch, no najlepšie 1,5 stupňa oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.Espinosová preto vyzvala na účasti na tzv. talanoa dialógu, zameraného na prvé hodnotenie cieľov parížskej klimatickej dohody. Slovo talanoa na ostrovnom štáte Fidži označuje zhromaždenie, na ktorom sa vymieňajú poznatky a buduje sa dôvera s cieľom dospieť k rozumným rozhodnutiam. Dialóg má viesť k tomu, aby svoje úsilie zintenzívnili predovšetkým vyspelé krajiny.Klimatická konferencia v Bonne potrvá do 10. mája.