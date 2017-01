OSN vyzvala Trumpa, aby USA pokračovali v prijímaní utečencov

Logo OSN, ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Ženeva/Washington 28. januára (TASR) - Dve agentúry OSN - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) - vyzvali dnes administratívu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neprestala ponúkať azyl ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, keďže toto právo zaručuje medzinárodná legislatíva.uvádza sa v spoločnej výzve oboch agentúr sídliacich v Ženeve.Reagovali tak na najnovšie Trumpovo nariadenie, ktorým na štyri mesiace zastavil program prijímania utečencov v Spojených štátoch. Počas najmenej 90 dní sa do USA navyše nedostanú občania krajín, ktoré vyvolávajú obavy v súvislosti s terorizmom. Trojmesačný zákaz sa podľa ministerstva zahraničných vecí vzťahuje na Irak, Sýriu, Irán, Sudán, Líbyu, Somálsko a Jemen.Špecificky je zakázaný vstup do USA sýrskym utečencom, kým sa nerozhodne, či je bezpečné ich prijať - respektíve kým nebude utečenecký program upravený tak, aby sa zabezpečilo, že neohrozia národnú bezpečnosť.IOM a UNHCR sú aj naďalej odhodlané spolupracovať s vládou USA na spoločnom cieli zaručenia bezpečného presídlenia.konštatovali agentúry OSN.Od vlaňajšieho októbra do 20. januára, keď sa Trump stal prezidentom, bolo v rámci programu UNHCR presídlených do USA 29.898 utečencov.Spojené štáty prijali za rozpočtový rok 2016 (október 2015 - september 2016) celkom 84.995 utečencov zo 79 krajín; 72 percent z nich boli ženy a deti, 70 percent pochádzalo iba z piatich krajín: Konžskej demokratickej republiky, Sýrie, Mjanmarska, Iraku a Somálska. V rozpočtovom roku 2017 chcela americká vláda prijať 110.000 utečencov, novým nariadením bol ich počet obmedzený na 50.000.