OSN: Z Mjanmarska ušlo za osem týždňov 589.000 moslimských Rohingov

Mladí Rohingovia v Bangladéši Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 21. októbra (TASR) - Celkovo približne 589.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov ušlo za uplynulých osem týždňov z Mjanmarska do Bangladéša, vyplýva z údajov, ktoré v piatok zverejnila Organizácia Spojených národov.Najnovších takmer 7000 Rohingov prijali v Bangladéši v piatok po tom, ako na štyri dni uviazli na hranici, informuje agentúra AP. Podľa hovorcu OSN však humanitárni pracovníci hlásia, že na ceste do susednej krajiny sú zrejme tisíce ďalších rohinských utečencov.Hovorca Farhan Haq dodal, že až polovica utečencov sa uchýlila do lokality známej ako Kutupalong, kde partnerské organizácie OSN spolupracujú s bangladéšskymi úradmi na zlepšení prístupových ciest, ďalšej infraštruktúry a základných služieb.Konferencia zameraná na získanie zdrojov pre Rohingov utekajúcich pred násilnosťami sa uskutoční v pondelok v Ženeve. Cieľom je zaobstarať 434 miliónov dolárov na pomoc 1,2 milióna ľudí do februára 2018.