OSN: Z oblasti okolo sýrskej Rakky od apríla utieklo vyše 200.000 ľudí

New York 28. júla (TASR) - Viac ako 200.000 obyvateľov utieklo od 1. apríla z oblasti okolo sýrskeho mesta Rakka, známeho ako doterajšia hlavná bašta teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom vo štvrtok námestníčka generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Ursula Müllerová.V uvedenom počte je zarátaných aj vyše 30.000 vysídlencov, ktorí opustili svoje domovy tento mesiac, zatiaľ čo sýrski bojovníci podporovaní Spojenými štátmi postupujú v ofenzíve s cieľom oslobodiť Rakku spod nadvlády IS.Müllerová prostredníctvom videoprenosu z Jordánska povedala členom Bezpečnostnej rady OSN, že v samotnej Rakke zostáva odhadom 20.000-50.000 ľudí. Dodala, že mesto je obkľúčené a títo ľudia "sa nemajú ako dostať preč".Müllerová tiež informovala, že OSN nedodala tento mesiac humanitárnu pomoc do žiadnej z obliehaných lokalít v Sýrii. Vinu za to pripísala sýrskej vláde, ozbrojeným skupinám, zlej bezpečnostnej situácii a prebiehajúcim bojom.Kurdská vojenská organizácia Ženské obranné jednotky zároveň vo štvrtok informovala, že koalícii Sýrske demokratické sily, ktorej je súčasťou, sa podarilo doteraz prevziať kontrolu takmer už nad polovicou Rakky. Ofenzíva zameraná na dobytie tohto mesta sa začala 6. júna.