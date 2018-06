OSN zamerala Svetový deň oceánov na ich očistenie od plastového odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Paríž 8. júna (TASR) - Očistime náš oceán - to je v roku 2018 téma Svetového dňa oceánov, ktorý pripadá na 8. júna.Ako konštatovala Organizácia Spojených národov na svojej webovej stránke, tento svetový deň má upozorňovať, že oceány zohrávajú pre existenciu človeka prvoradú úlohu. Poskytujú napríklad väčšinu kyslíka, ktorý dýchame, keďže sú pľúcami našej planéty. Predstavujú významný zdroj potravy a liekov sú základným materiálom v biosfére. Preto je dôležité upozorňovať verejnosť na zásadné miesto, ktoré oceány majú v našom ekosystéme, a na negatívny vplyv ľudskej činnosti na oceány. Preto v roku 2018 je Svetový deň oceánov orientovaný na čistotu oceánov a iniciatívy pri príležitosti tohto dňa majú byť zamerané na prevenciu pred znečisťovaním plastovým materiálom a na podnietenie na prijatie konkrétnych riešení, aby sa oceány stali čistejšími.OSN zverejnila prehľad znečistenia oceánov plastovým materiálom:80 percent znečistenia oceánov prichádza zo súše.Do oceánov sa ročne dostane osem miliónov ton plastov.V dôsledku plastového znečistenia v oceánoch zahynie milión morských vtákov a 100.000 cicavcov ročne.Celkovo plastové znečistenie predstavuje osem miliárd dolárov škôd ročne spôsobených na morských ekosystémoch.Plastový odpad sa dostáva do tela rýb a ľudstvo tieto ryby konzumuje.Zmena začína od každého jednotlivca, uviedla OSN. Nejde len o recyklovanie plastového materiálu, ktorý človek používa, ale najmä o výrazné zníženie jeho používania, podčiarkla OSN.Svetová organizácia vyzvala, aby ľudia na sociálnych sieťach k jej kampani pritiahli priateľov využijúc hashtag #WorldOceansDay a #SaveOurOcean.Od roku 2014 OSN vo svojom sídle v New Yorku vyhlasuje 8. júna laureátov fotografickej súťaže zameranej na problematiku oceánov.Oceány pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme a zohrávajú dôležitú úlohu pri utváraní klímy aj čistoty ovzdušia.Ochranárske organizácie niekoľko rokov varujú: Do oceánov sa dostávajú ročne milióny ton odpadu, v nadmernom množstve sa lovia ryby, prípadne rybári už dosiahli hraničnú úroveň výlovu. Klimatické zmeny - najmä otepľovanie ovzdušia - negatívne pôsobia na život v oceánoch a zhoršujú jeho kvalitu. A tým aj kvalitu života samotných obyvateľov v prímorských oblastiach na mnohých miestach Zeme.Svetový deň oceánov bol vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro na návrh Kanady. Spočiatku nemal štatút oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN. Od roku 1998 ho podporuje Medzivládna oceánografická komisia pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (IOC-UNESCO).Od roku 2003 rôzne organizácie - napríklad Globálne fórum oceánov, Organizácia Svetový oceán a The Ocean Project - úzko spolupracovali pri podporovaní a koordinovaní aktivít či podujatí akvárií, zoologických záhrad, múzeí, vedeckých stredísk, výchovných inštitúcií, mimovládnych organizácií aj podnikov na celom svete, aby sa 8. jún stal oficiálne svetovým dňom.Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. jún od roku 2009 za Svetový deň v rezolúcii A/RES/63/111, Oceány a morské právo.