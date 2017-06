OSN zaznamenala návrat viac ako 440.000 Sýrčanov do svojich domovov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 30. júna (TASR) - Viac ako 440.000 vnútorne vysídlených Sýrčanov sa vrátilo v prvej polovici roka do svojich domovov. Informoval o tom dnes Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Navyše, viac ako 31.000 Sýrčanov, ktorí ušli do susedných krajín, sa v tomto časovom období vrátilo domov. Nárast súvisí s tým, že ľudia pátrajú po svojich príbuzných a kontrolujú, v akom stave je ich majetok, ktorý doma zanechali, uviedol v Ženeve hovorca UNHCR Andrej Mahečič.Iba v niektorých prípadoch sa utečenci vracajú v dôsledku zlepšenej bezpečnostnej situácie. Najviac sa vracajú do oblastí Aleppa, Hamá, Homsu a Damasku.UNHCR sa domnieva, že podmienky pre utečencov pre bezpečný a dôstojný návrat nie sú zatiaľ v Sýrii vyhovujúce, aj keď pokračujúce úsilie OSN vyjednať mier dáva určitú nádej, konštatoval Mahečič a dodal, že nie je isté, či pokles násilností v oblastiach, kam sa vracajú, vydrží.Ľudia majú okrem toho po návrate ťažkosti zarobiť si na živobytie, trpia nedostatkom jedla, nedostatkom verejných služieb a problémom sú aj zničené školy.Súčasný trend je nízky v porovnaní s celkovým počtom ľudí, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom. Približne 6,3 milióna ľudí je v Sýrii vnútorne vysídlených, zatiaľ čo päť miliónov zostáva v susedných krajinách a v severnej Afrike. Odhadom 900.000 osôb požiadalo o azyl v Európe.