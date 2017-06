OSN zníži rozpočet svojich mierových misií

OSN, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov zredukuje svoj rozpočet pre 16 mierových misií po celom svete o približne 600 miliónov dolárov (572 mil. eur). Potvrdili to v stredu diplomati OSN pre tlačovú agentúru DPA.Plánovanými úsporami sa rozpočet mierových misií zníži z doterajších 7,9 miliardy dolárov na zhruba 7,3 miliardy dolárov (6,4 mld. eur). Modré prilby v súčasnosti pôsobia najmä v Afrike a na Blízkom východe, no tiež na Haiti, Cypre a v Kosove.Generálny tajomník OSN António Guterres hovoril o plánovaných škrtoch v stredu okrem iného s americkým ministrom zahraničných vecí Rexom Tillersonom, ako to potvrdil hovorca OSN Stéphane Dujarric. Počas svojej niekoľkodňovej návštevy Washingtonu sa Guterres v rovnaký deň stretol aj s predsedom Snemovne reprezentantov USA Paulom Ryanom, aby s ním prebral príspevok Spojených štátov do rozpočtu svetovej organizácie.Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová na híringoch v Snemovni reprezentantov povedala, že 25-percentný podiel Spojených štátov na rozpočte mierových operácií OSN namiesto doterajších 28,5 percenta bude pre svetovú organizáciu "udržateľný". Valné zhromaždenie OSN by malo o tomto rozpočte na najbližší rok hlasovať do konca týždňa.Americký prezident Donald Trump označil výšku príspevkov svojej krajiny za "nespravodlivú" a predložil návrh amerického rozpočtu, ktorý predpokladá výrazné škrty.