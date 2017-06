OSN znížila počet príslušníkov mierovej misie v Dárfúre

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. júna (TASR) - Bezpečnostná rada OSN rozhodla vo štvrtok v New Yorku o drastickom znížení počtu vojakov mierovej misie v sudánskej provincii Dárfúr (UNAMID). Pätnásťčlenné grémium jednomyseľne podporilo zníženie kontingentu modrých prílb z 15.845 na 8735 vojakov v dvoch šesťmesačných fázach do konca júna 2018, informovala agentúra DPA.uviedol zástupca britského veľvyslanca pri OSN Peter Wilson.Misia OSN v Dárfúre stojí okolo jednej miliardy dolárov ročne a patrí k najdrahším. Po nástupe nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkcie však Spojené štáty, ktoré sú najväčším prispievateľom svetovej organizácie, tlačia na výrazné znižovanie nákladov. OSN tak musela prikročiť k zoškrtaniu rozpočtu na mierové operácie o 600 miliónov dolárov.Spoločná misia OSN a Africkej únie pôsobí v nepokojnej západosudánskej provincii, kde v roku 2003 prepukla vojna, už desiaty rok. Ľudskoprávni aktivisti však varujú, že konflikt sa zďaleka neskončil a v dôsledku stiahnutia mierotvorcov OSN zostanú mnohé oblasti rozľahlého regiónu bez medzinárodnej kontroly.Valné zhromaždenie OSN bude dnes hlasovať o novom rozpočte pre mierové misie vo výške 7,3 miliardy dolárov, v súčasnom je na ne vyčlenených 7,87 miliardy dolárov.