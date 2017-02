OSN zvažuje stiahnutie vojenských mierových síl z Haiti

Na ilustračnej foto vlajka Haiti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov zvažuje stiahnutie vojenských posádok zo svojej mierovej misie na Haiti. Vyhlásil to dnes námestník generálneho tajomníka OSN Hervé Ladsous. Podľa agentúry Reuters to naznačuje možné skrátenie jednej z najdlhších a najkritizovanejších misií svetovej organizácie.Misia, známa aj pod akronymom MINUSTAH, je v tejto karibskej krajine nasadená od roku 2004, keď povstanie viedlo k zosadeniu vtedajšieho prezidenta Jeana-Bertranda Aristideho a jeho následnému odchodu do exilu. MINUSTAH je jedinou mierovou misiou OSN v oblasti Severnej a Južnej Ameriky.Krajina čelila dvojročnej kríze až do posledných volieb a inaugurácie prezidenta Jovenela Moiseho. Haiti postihli aj závažné prírodné katastrofy vrátane zemetrasenia v roku 2010 a vlaňajšieho hurikánu Matthew. Ozbrojenému konfliktu sa však krajina už dlhodobo vyhýba.Ladsous zdôraznil, že úspešným zavŕšením nedávnych volieb, vymenovaním prezidenta a obnovou policajných síl sa posilnila haitská ústava.Misia sa však stretla aj s kritikou v súvislosti so sexuálnym zneužívaním a rozšírením epidémie cholery, ktorú do krajiny zavliekli po zemetrasení členovia mierovej misie.Bezpečnostná rada OSN, ktorá schvaľuje jednotlivé misie, minulý rok v októbri obnovila MINUSTAH na šesť mesiacov, a nie na rok, ako býva zvykom, čo je podľa pozorovateľov signálom možnej zmeny. Generálny tajomník OSN António Guterres zváži prípadné kroky do 15. marca; očakáva sa, že BR OSN rozhodne v apríli.