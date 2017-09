Osoba, ktorá nariadila vraždu Voronenkova, je v Rusku, tvrdí Kyjev

Na archívnej snímke z 5. mája 2016 Denis Voronenkov. Podľa polície neznámy muž Voronenkova smrteľne postrelil 23. marca 2017 pred vchodom do jedného z hotelov v ukrajinskej metropole. Podľa ukrajinských médií bolo pri incidente zranených viacero ďalších osôb. Voronenkov (45) bol bývalým členom frakcie komunistov v ruskej Dume. Na Ukrajinu sa presťahoval vlani na jeseň a získal aj tamojšie občianstvo. Rusko opustil spolu so svojou manželkou, speváčkou Marijou Maksakovovou, ktorá bola poslankyňou parlamentu za stranu Jednotné Rusko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 5. septembra (TASR) - Osoba, ktorá nariadila vraždu bývalého poslanca ruskej Štátnej dumy Denisa Voronenkova, sa momentálne zdržiava v Rusku, je napojená na zločincov a más ruskými tajnými službami. Oznámil to v pondelok večer ukrajinský generálny prokurátor Jurij Lucenko." povedal Lucenko, ktorého citovala agentúra UNIAN.Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko tvrdil, že vrahom bol Ukrajinec Pavlo Paršov, narodený v roku 1998 v Sevastopole na Kryme. Vraj si ho najali ruské tajné služby.Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) neskôr uviedla, že už preveruje informáciu, či Paršov nebol náhodou agentom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).K vražde došlo 23. marca tohto roka v centre Kyjeva. Páchateľ 45-ročného Voronenkova smrteľne postrelil pred vchodom do jedného z hotelov. Útočník, ktorého postrelil ochrankár obete, zomrel neskôr v nemocnici. Ochrankár vyviazol so zraneniami.Voronenkov bol bývalým členom frakcie komunistov v ruskej Dume. Na Ukrajinu sa presťahoval vlani na jeseň a získal aj tamojšie občianstvo. Rusko opustil spolu so svojou manželkou, speváčkou Marijou Maksakovovou, ktorá bola poslankyňou parlamentu za stranu Jednotné Rusko.Ako dôvod svojho odchodu z Ruska Voronenkov uvádzal perzekúciu zo strany ruských bezpečnostných zložiek. Ruského občianstva sa vzdal.Ruský spravodajský server BFM uviedol, že Voronenkov svojho času vypovedal na generálnej prokuratúre vo veci podozrenia, že ukrajinský exprezident Viktor Janukovyč sa dopustil vlastizrady.Exposlanec bol však v Rusku obvinený z podvodu, keď sa údajne neoprávnene zmocnil cudzej nehnuteľnosti v centre Moskvy. Na polícii proti nemu vypovedali bývalí príslušníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Voronenkov označil celú túto kauzu za zinscenovanú. Po Voronenkovi bolo 15. februára vyhlásené medzinárodné pátranie.