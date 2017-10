Osobitný štatút pre Donbas posunul ukrajinský parlament do 2. čítania

Ukrajinský parlament. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 6. októbra (TASR) - Ukrajinský parlament dnes v prvom čítaní schválil návrh zákona o vytvorení podmienok pre pokojné urovnanie situácie v okresoch Doneckej a Luhanskej oblasti, ktorým sa o ďalší rok predlžuje osobitný samosprávny štatút pre Donbas. Informovala o tom agentúra Ukrinform.Podľa agentúry RIA Novosti v zákone je aj ustanovenie, že osobitný štatút nadobudne platnosť až po tom, ako budú zo spomínaných území stiahnuté "všetky ilegálne ozbrojené formácie a vojenská technika, ako aj ozbrojenci a žoldnieri".Návrh zákona pri hlasovaní podporilo 229 poslancov ukrajinského parlamentu. Na jeho schválenie bolo potrebných najmenej 226 hlasov.Platnosť zákona o osobitnom štatúte Donbasu prijatého ešte v roku 2014 vyprší 18. októbra. Podľa agentúry TASS ide o kľúčový dokument pre politické urovnanie na východe Ukrajiny. Vodcovia tamojších proruských samozvaných republík opakovane deklarovali, že ak ukrajinský parlament odmietne predĺžiť jeho platnosť, bude to znamenať aj odmietnutie realizovať mierové zmluvy z Minska.TASS dnes upozornil na to, že rozhodnutie o osobitnom štatúte v Donbase bolo dnes síce o rok predĺžené, ale ukrajinský parlament jeho realizáciu podmienil celým radom ustanovení vrátane získania úplnej kontroly nad svojím územím.Túto zmenu do zákona zapracoval jeho predkladateľ, ukrajinský prezident Petro Porošenko po tom, ako časť poslancov namietala, že návrh v pôvodnom znení ohrozuje federalizáciu Ukrajiny. Žiadali pritom, aby v zákone boli uvedené podmienky, za ktorých by regióny Donbasu mohli získať osobitný štatút.V súlade s minskými mierovými protokolmi sa Kyjev zaviazal poskytnúť jednotlivým regiónov Doneckej a Luhanskej oblasti osobitný štatút až po tom, ako sa tam uskutočnia voľby do miestnych samospráv, a to podľa ukrajinskej jurisdikcie a pod dohľadom zahraničných pozorovateľov.napísala dnes agentúra RIA Novosti.Zdroje vo vedení oboch samozvaných republík podľa agentúry TASS kritizovali upravený návrh zákona ako "ďalší príklad profanácie zo strany Kyjeva, ktorého cieľom je vytvoriť dojem, že plní minské dohody". Vedenie v Luhansku podľa agentúry RIA Novosti deklarovalo, že "jedinými protizákonnými ozbrojenými formáciami v Donbase sú ukrajinskí (vládni) vojaci".Dohody z Minska okrem iného stanovujú, aby obe strany konfliktu v prvý deň po ukončení odsunu ťažkých zbraní z frontovej línie začali viesť dialóg o spôsoboch uskutočnenia komunálnych volieb.