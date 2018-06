Osobitný vyšetrovateľ Mueller vzniesol nové obvinenia voči Manafortovi

Paul Manafort, bývalý šéf predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. júna (TASR) - Osobitný americký vyšetrovateľ Robert Mueller vzniesol v piatok ďalšie obvinenia voči Paulovi Manafortovi, bývalému manažérovi kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, a jeho dlhoročnému spolupracovníkovi Konstantinovi Kilimnikovi. Dvojicu obvinil z bránenia výkonu spravodlivosti, informovala agentúra AP.Vznesenie nových obvinení prišlo len niekoľko dní po tom, ako prokuratúra oboch mužov obvinila z pokusov ovplyvniť svedkov, ku ktorému malo dôjsť skôr v tomto roku, a síce v čase, keď už exmanažér Trumpovej kampane Manafort čakal na súdny proces. AP pripomenula, že je to už po druhý raz od vlaňajšieho októbra, čo obžalobu voči Manafortovi rozšírili o nové obvinenia.Manafort a jeho spolupracovník Kilimnik mali podľa nových obvinení brániť výkonu spravodlivosti tým, že kontaktovali a snažili sa ovplyvniť dvoch svedkov z lobistickej skupiny, s ktorými Manafort spolupracoval, keď na Ukrajine robil prácu pre bývalého prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča.K skontaktovaniu týchto osôb prostredníctvom telefónu a aplikácií na zasielanie šifrovaných správ malo dôjsť z Manafortovej strany vo februári, v čase keď už bol v domácom väzení. Kilimnik mal svedkov kontaktovať v apríli.Manafort prostredníctvom svojho hovorcu Jasona Maloniho vyhlásil, že je nevinný. Maloni zároveň v piatok uviedol, že Manafort spoločne so svojim právnikmi nové obvinenia preskúma. Kilimnik sa k obvineniam doposiaľ odmietol vyjadriť.Exmanažér Trumpovej kampane Manafort čelí už desiatkam obvinení vrátane prania špinavých peňazí a bankového a daňového podvodu v súvislosti s prácou, ktorú robil pre Janukovyča predtým, než bol vo februári 2014 zosadený. Všetky uvedené obvinenia však popiera.Manafort sa v júni 2016 zúčastnil aj na stretnutí Trumpovho syna Donalda Trumpa mladšieho a jeho zaťa Jareda Kushnera s ruskou právničkou, ktorého zjavným cieľom bolo získať škodlivé informácie o prezidentskej kandidátke demokratov Hillary Clintonovej.Trump takisto odmieta tvrdenia o podiele Ruska na jeho zvolení a Muellerovo vyšetrovanie nazýva "honom na čarodejnice".Manaforta vlani v októbri prepustili do domáceho väzenia.