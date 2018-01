Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller chce vypočuť Trumpa

Na kombosnímke americký miliardár Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. januára (TASR) - Biely dom v pondelok odmietol komentovať správy, že amerického prezidenta Donalda Trumpa môže už čoskoro vypočuť osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller. Z úcty k nemu sa Biely dom nevyjadruje ku komunikácii s Muellerovým úradom, uviedol vo vyhlásení citovanom televíziou CNN Trumpov právnik Ty Cobb.Mueller, vymenovaný ministrom spravodlivosti Jeffom Sessionsom, vedie nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovou kampaňou a predstaviteľmi Ruska pred inauguráciou prezidenta USA. Mueller by tiež mohol preskúmať, či sa Trump alebo niektorí členovia jeho tímu nepokúšali mariť spravodlivosť. Tieto podozrenia voči Trumpovi vznikli po vlaňajšom odvolaní riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, ktoré prezident odôvodnilDenník Washington Post v pondelok napísal, že Muellerov tím by mohol amerického prezidenta vypočuť, pričom príslušná žiadosť už bola doručená jeho právnikom. Noviny sa odvolávajú na osobu blízku Trumpovi, ktorej bola zaručená anonymita. Presné okolnosti vypočutia sú predmetom intenzívnej diskusie medzi oboma stranami. Jednou z možností je, že Trump by mohol na Muellerove otázky odpovedať písomne.Samotný Trump je údajne pripravený na vypočutie a verí, že sa konečne ukáže, či jeho tím spolupracoval s Moskvou na jeho volebnej kampani.Podľa televízie CNN sa Trumpovi právnici pokúšajú vypočutie čo najviac oklieštiť. Snažia sa tiež určiť, či musí prezident vypovedať pod prísahou a či sa jeho výpovede budú zaznamenávať.Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k formálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna. Ten sa začiatkom decembra priznal, že nehovoril pravdu o svojich kontaktoch s Ruskom.