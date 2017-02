Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu navštívi vo štvrtok Moskvu

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. februára (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura navštívi vo štvrtok Moskvu. Mistura to potvrdil dnes pre agentúru RIA Novosti. Návšteva sa uskutoční pred blížiacimi sa sýrskymi mierovými rokovaniami v Ženeve.Vyslanec OSN spresnil, že v Moskve sa stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a šéfom rezortu obrany Sergejom Šojgu.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že prezident Vladimir Putin nemá v programe schôdzku s de Misturom.Námestník ruského ministra zahraničných vecí Gennadij Gatilov uviedol, že Mistura musí vziať na sebe zodpovednosť a zabezpečiť, aby delegácia sýrskej opozície na rokovaniach v Ženeve bola široká a reprezentatívna."Neraz sme mu to hovorili, to isté mu budeme hovoriť, keď príde sem do Moskvy na ďalšie konzultácie," dodal Gatilov.Staffan de Mistura začal v pondelok rozposielať oficiálne pozvánky účastníkom nadchádzajúcich mierových rozhovorov o Sýrii. Tie by sa mali oficiálne začať už na budúci týždeň 23. februára.Posledné kolo rokovaní v Ženeve, sprostredkovaných OSN, sa konalo vlani v apríli. Mierové rozhovory sa následne prerušili pre nové boje, ktoré v Sýrii vypukli.Z rokovaní, ako aj prípadných dohôd o prímerí, sú vylúčené militantné organizácie ako Islamský štát (IS) či Džabhat Fath aš-Šám, ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida.Na vlaňajších rozhovoroch v Ženeve sa zúčastnili predstavitelia mnohých sýrskych skupín. V tých nadchádzajúcich však budú zastúpené len dve oficiálne sýrske delegácie.