Osobné svedectvo o SNP podáva generál J. Marko v knižných spomienkach

Zľava Roman Stopka, Lenka Eremiášová, Ján Dibala a Emil Vestenický. Foto: Jana Birošová Foto: Jana Birošová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Kniha Konfrontácia s inou realitou sú osobné spomienky generála Jozefa Marka na Slovenské národné povstanie (SNP), ktorý sa na jeho príprave aj priebehu výrazne podieľal. Neskôr v rokoch 1949 až 1963 bol z politických dôvodov opakovane zatknutý, väznený a degradovaný na vojaka. Rehabilitovali ho až po smrti v roku 1991. Jeho rukopis spracovali do knižnej podoby vysokí vojenskí činitelia vo výslužbe, generálmajor Emil Vestenický a plukovník Ján Dibala.povedal Dibala na jej nedávnej prezentácii v Ivanke pri Dunaji.Podľa Vestenického by nemali byť vo vedení štátu neschopní jednotlivci.konštatoval Vestenický.Okrem Markovho textu je v knihe nemeckým historikom Wolfgangom Wenohrom hodnotenie priebehu SNP, povstaleckého vojaka a dôstojníka. Konfrontáciu Markovho popisu udalostí rozsiahlymi pripomienkami hodnotí vtedajší minister obrany SR generál Ferdinand Čatloš. Hlavná časť 330 stranovej knihy je Markov rukopis, ktorý dokončil v roku 1970. Ten sa týka celej jeho vojenskej kariéry od nástupu do Vojenskej akadémie (1924).Podrobne je spomínané najmä obdobie rokov 1938 až 1945. Marko bol priamy organizátor príprav a jeden z vrcholových riadiacich i zabezpečujúcich pracovníkov SNP. Čitateľ sa dozvie o politických aj vojenských zmenách a rozhodnutiach, o vyhlásení SNP a povstaleckých bojoch v rôznych regiónoch. Tiež o osobných perzekúciách od roku 1948.končí svoje spomienky Jozef Marko.Kniha vyšla tohto roku v bratislavskom vydavateľstve Mayer media. V prílohe uvádza text Mníchovskej dohody, Čatlošov plán na Povstanie, Nariadenie o podriadení slovenských jednotiek nemeckým vojenským veliteľstvám, zánik Hlinkovej gardy a iné dokumenty. V závere sú portréty vojenských osobností a organizačné štruktúry partizánskych a iných vojenských jednotiek v roku 1944.