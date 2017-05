Osobnosti o vystúpeniach hokejistov SR na MS: Nezatracujme ich

Na snímke zľava Andrej Šťastný, Pavol Skalický a brankár Július Hudáček (Slovensko) v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a USA. V Kolíne nad Rýnom, 14. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke Ján Filc. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Tóth, Randl a Kaliská nikoho nezatracujú

Elena Kaliská. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Slovenský džudista Milan Randl. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke chodec Matej Tóth. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Čo na to ostatní?

Erik Vlček. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Richard Varga. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti dosiahli na 81. majstrovstvách sveta svoje najhoršie umiestnenie, keď so štyrmi bodmi skončili až na 14. mieste. O priečku vyššie skončili pred deviatimi rokmi v Halifaxe, keď aj vtedy museli bojovať o záchranu. Podľa najúspešnejšieho trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Jána Filca bude táto hrozba nad národným tímom aj v ďalších rokoch, keďže chýba herná kvalita a šírka pre úroveň svetových šampionátov.povedal v rozhovore pre TASR.Slovenskí hokejisti v roku 2008 bojovali o záchranu v priamom súboji so Slovinskom v sérii 2:0. Druhý duel rozhodol až v nájazdoch Ľubomír Višňovský. Tentoraz sa zverenci trénera Zdena Cígera museli spoľahnúť na pomoc Dánov, ktorí v pondelok zdolali Taliansko 2:0 a definitívne udržali Slovákov medzi elitou.povedal Filc.Na turnaji sa potvrdili slová viacerých odborníkov, že najdôležitejší bude prvý zápas proti nováčikovi Taliansku. Slováci ho vyhrali horko-ťažko 3:2 po predĺžení.Trénerovi "zlatých chlapcov z Göteborg" chýbal v mužstve jasný líder a koncepcia:Realizačný tím sa ako v posledných rokoch aj tento boril s množstvom ospravedlneniek. Nakoniec to vyústilo vo fakt, že Slovensko sa prvýkrát v A-kategórii predstavilo bez hráčov zo zámorskej NHL, no odmietli aj ďalší skúsení hráči z Európy. To si uvedomuje aj Filc, no i tak by konečnú nomináciu pravdepodobne trochu pozmenil.Na druhej strane vie, že príliš z čoho vyberať nebolo.V kolínskom kádri síce figurovala veľká väčšina legionárov, ale až štrnásti hráči prišli z českej ligy.myslí si Filc.Problém so zostavením nominácie i s umiestnením medzi najlepšími trvá už niekoľko rokov. Slovensko sa za posledných desať prebojovalo len dvakrát do štvrťfinále, pričom v roku 2012 si vybojovalo prekvapujúce striebro. Aj preto je na mieste otázka, čo treba zmeniť, aby sa vrátilo k úspešným obdobiam:Filc preto zdôraznil, že slovenskí hokejisti i fanúšikovia by si v najbližších rokoch nemali dávať až také vysoké ciele.Známi slovenskí športovci slovenskému hokeju veria a nikoho po neúspešných MS nezatracujú. Vyjadrili sa tak pre TASR. Aj keď fanúšik zažil viac sklamania ako radosti, myslia si, že sa opäť môže vrátiť na výslnie.Dvojnásobná olympijská víťazka kajakárka Elena Kaliská zdôraznila podstatný moment:Kaliská odsledovala fragmenty zápasov Slovenska a do očí jej okrem iného udrelo aj slabšie premieňanie šancí.Aspoň je to pre slovenský hokej dobrá skúsenosť, zdôraznila Elena Kaliská:Slovenský hokej na MS tak trochu zišiel z pozornosti. Ani olympionik, džudista Milan Randl nepresedel pri televízore dlhé hodiny, no názor si vytvoril.Randlovi chýbalo v mužstve zopár starších hráčov.Olympijský víťaz z Ria chodec Matej Tóth si slovenský hokej na MS dosť podrobne prečítal.Neúspešné účinkovanie slovenského hokeja rozšíril Matej Tóth o ďalšie súvislosti:Osobností z rôznych športových odvetví reagujú pre TASR na vystúpenie slovenských hokejistov na MS v Kolíne. Motocyklistu Ivana Jakeša zaujali skôr tí hráči, ktorí pozvánku do národného tímu neprijali: "Čudujem sa hokejistom, ktorí odmietli reprezentovať a chcú to komentovať."