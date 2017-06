Osobný vlak zachytil minulý týždeň auto na priecestí, zastalo blízko

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Na železničnom priecestí na trati medzi Dunajskou Stredou a Dolným Štálom zachytil minulý týždeň osobný vlak auto. K zraneniam však podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej nedošlo a doprava bola v úseku prerušená na približne hodinu.Vodička osobného auta v tomto prípade zastavila pred nezabezpečeným priecestím tak, že predná časť jej auta zasahovala do priechodného prierezu koľaje, preto ho prechádzajúci osobný vlak zachytil. Išlo o jedinú nehodu, ktorá sa na slovenských železniciach stala počas uplynulého týždňa. K žiadnej zrážke človeka s vlakom tak počas 22. týždňa na železniciach nedošlo.Napríklad v úseku medzi Úľanmi nad Žitavou a Šuranmi však ďalšia vodička podľa Pavlikovej nerešpektovala uzáveru priecestia pre výluky. "S autom ostala zakliesnená na priecestí, vozidlo bolo odtiahnuté z priecestia za pomoci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)," priblížila Pavliková.Železnice preto podľa jej slov aj na základe takýchto prípadov apelujú na vodičov, aby boli pri prejazde cez železničné priecestia pozornejší a ohľaduplnejší a dôsledne dodržiavali zákon o cestnej premávke.Aj počas minulého týždňa sa pritom podľa Pavlikovej pohybovali v koľajisku mimo vyhradeného priestoru ľudia na mnohých železničných úsekoch." opísala hovorkyňa ŽSR. Výpravca začal podľa jej slov na dotyčného kričať a muž ostal v poslednej chvíli stáť mimo koľaje, po ktorej prechádzal nákladný vlak.Aj rušňovodič osobného vlaku ohlásil v úseku Nové Košariská – Kvetoslavov osobu, ktorá stála v koľajisku a odstúpila pred vlakom až v poslednej chvíli. Súčasne aj v úseku Vydrník – Svit jazdili vlaky so zníženou rýchlosťou, pokiaľ sa neprehliadlo okolie trate, keďže bol v tomto úseku ohlásený pokus o samovraždu." upozornila Pavliková.Na viacerých úsekoch trate tiež rušňovodiči spozorovali požiare v blízkosti trate alebo dymiace podvaly. Napríklad v úseku Lipníky - Hanušovce nad Topľou nahlásil rušňovodič osobného vlaku dymenie z podvalu na viadukte nad Hanušovcami. Na mieste zasahovali hasiči. Dopravu zároveň komplikovali aj spadnuté stromy, konáre, ale aj silná búrka, ktorá spôsobila meškanie osobného vlaku v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica.Súčasne spôsobili v uplynulom týždni početné škody aj vandali, ktorí hádzali kamene či iné predmety do vlakov, posprejovali podchod a vozne. Napríklad osobný vlak musel podľa hovorkyne v úseku Breznička – Lučenec opakovane zastať pre rôzne predmety, ktoré boli naukladané na koľaji. Napríklad kamene, pneumatiky či konáre.dodala Pavliková.