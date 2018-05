OSTAPENKOVÁ NEOBHÁJI TITUL, PREHRALA S KOZLOVOVOU

Paríž 27. mája - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková neobháji vlaňajší titul na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Ako nasadená pätka prehrala hneď v 1. kole s Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 5:7, 3:6.





Počas celého zápasu Lotyška nebola vo svojej koži, spravila 13 dvojchýb a výrazne pomohla súperke k postupu. Ostapenková je druhou hráčkou v histórii Roland Garros, ktorá ako obhajkyňa titulu stroskotala hneď na úvodnej prekážke. V roku 2005 neprešla cez prvé kolo Ruska Anastasia Myskinová. V Open ére sa na podujatiach veľkej štvorky stalo iba šesťkrát, že úradujúca šampiónka nepostúpila do 2. kola.Kozlovovej patrilo pred začiatkom antukového vrcholu sezóny v rebríčku WTA 56. miesto. V Paríži však potvrdila, že to na Ostapenkovú vie a zdolala ju aj v treťom vzájomnom dueli. "Zvíťaziť nad obhajkyňou titulu na dvorci Philippa Chatriera je skvelý pocit. Po prvý raz som získala skalp hráčky z elitnej svetovej desiatky," nadchýnala sa Ukrajinka v prvom pozápasovom interview.Ostapenková bola po prehre sklamaná. "Dnes to bol pre mňa príšerný deň. Podala som iba 20-percentný výkon a vôbec som neukázala na kurte to, čoho som normálne schopná. Pod moju prehru sa podpísal veľký počet nevynútených chýb a dvojchýb," povedala Lotyška pre akreditované médiá.

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Kateryna Kozlovová (Ukr.) - Jelena Ostapenková (5-Lot.) 7:5, 6:3

