Ostapenková triumfovala na Roland Garros, vo finále porazila Halepovú

ženy - dvojhra - finále:



Jelena Ostapenková (Lot.) - Simona Halepová (3-Rum.) 4:6, 6:4, 6:3

Paríž 10. júna (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková v Paríži senzačne vybojovala svoj premiérový grandslamový titul. V sobotňajšom finále ženskej dvojhry na Roland Garros vyhrala z pozície nenasadenej hráčky nad turnajovou trojkou Simonou Halepovou z Rumunska po trojsetovej bitke 4:6, 6:4, 6:3 a dosiahla svoj vôbec prvý turnajový triumf v kariére. Zápas trval 1:59 h.Pre iba 20-ročnú Ostapenkovú bola už finálová účasť najvýraznejším úspechom kariéry, do rozhodujúceho duelu sa dostala ako historicky prvá hráčka svojej krajiny. Na podujatiach veľkej štvorky sa doteraz neprebojovala nikdy ďalej ako do tretieho kola. Za titul zinkasovala šek na 2,1 milióna eur a v najnovšom vydaní svetového rebríčka sa posunie zo 47. na 12. priečku. Halepová hrala na Roland Garros finále už pred tromi rokmi, vtedy neuspela v súboji s Mariou Šarapovovou a na grandslamový titul stále čaká. V prípade triumfu mohla z pozície svetovej jednotky zosadiť Nemku Angelique Kerberovú, ktorá na parížskej antuke vypadla hneď v prvom kole.Ostapenková nastúpila na finále v pozícii výraznej outsiderky, no už v úvodnej hre predviedla svoje prednosti a pri podaní súperky nestratila ani loptičku. Halepová ale okamžite odpovedala rebrejkom a v ďalšom geme otočila skóre na 2:1 vo svoj prospech. Lotyška sa ale opäť prezentovala agresívnou hrou so snahou diktovať tempo a Halepovú jasne predstihla v štatistike víťazných úderov. Vďaka nim sa jej opäť podaril brejk na 3:2, Rumunka však vzápätí skóre vyrovnala a v koncovke setu hrali úlohu jej väčšie skúsenosti i trpezlivosť. Ostapenková po sérii nevynútených chýb za stavu 4:5 prehrala svoj servis a za 36 minút aj prvý set.Hneď v úvode druhého dejstva mala Lotyška k dispozícii tri brejkbaly, nevyužila ale ani jeden a zbytočné chyby ju na dvorci Philippa Chatriera až príliš limitovali. Halepová sa tak dostala do sľubného náskoku 3:0 a disponovala aj tromi brejkbalmi na 4:0. Jej súperka ale striasla nervozitu, dostala sa naspäť do tempa a otočila na 4:3 zo svojho pohľadu. Nasledujúce podanie síce stratila, ale brejk čistou hrou ju poslal opäť do náskoku 5:4. Skvelé forhendové zakončenia potom Ostapenkovej v koncovke priniesli tri setbaly a využiť dokázala ten druhý - 6:4.V prvej hre rozhodujúceho setu čelila Halepová úspešne dvom brejkbalom a po prelomení podania súperky vo štvrtej hre sa dostala do náskoku 3:1. Ostapenková ale potom pritlačila súperku plejádou presných úderov z forhendu i bekhendu, dvakrát jej zobrala servis a otočila na 4:3 s výhodou brejku. Rumunke už jej dominantnej hre nedokázala čeliť ani kvalitnou obranou a tak záver zápasu vyznel nečakane pre Lotyšku. Ostapenková získala päť hier za sebou a premenila hneď prvý mečbal pri podaní súperky. Stala sa tak prvou nenasadenou víťazkou na Roland Garros v histórii.