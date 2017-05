Ostatky svätého Mikuláša prevážajú z Talianska do Ruska

Chrám Krista Spasiteľa v Moskve Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. mája (TASR) - Relikvie svätého Mikuláša, jedného z najuctievanejších svätcov v ruskej pravoslávnej cirkvi, už prevážajú z kostola v talianskom meste Bari, kde spočívali vyše 900 rokov, do Moskvy.Relikvie budú vystavené v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa do polovice júna, potom ich premiestnia do Petrohradu a nakoniec sa 12. júla vrátia do talianskeho Bari, informovala dnes tlačová agentúra AP. V oboch ruských mestách očakáva cirkev davy pravoslávnych veriacich, ktorí si prídu relikvie pozrieť.Dohodu o zaslaní ostatkov do Ruska uzavreli na vlaňajšom stretnutí na Kube pápež František a najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Kirill I. Bolo to vôbec prvé stretnutie najvyšších predstaviteľov týchto dvoch cirkví - ruskej pravoslávnej a rímskokatolíckej.Mikuláš (narodil sa 15. marca 270 a zomrel 6. decembra 345/352) bol biskupom z Myry, vtedajšieho gréckeho mesta, ktoré je dnes v Turecku a nazýva sa Demre. Väčšina ostatkov (relikvií) svätého Mikuláša, ktorý sa stal inšpiráciou pre postavu Santa Clausa, bola prevezená do Bari v roku 1087.