Osud chudobného Olivera Twista je prepletený s životom Ch. Dickensona

V roku 1812 sa narodil anglický spisovateľ, predstaviteľ realistickej prózy CHARLES DICKENS, ktorý napísal známe romány Oliver Twist alebo David Copperfield. Zomrel 9.6.1870.

Portsmouth/Bratislava 7. februára (TASR) – Svetoznámy spisovateľ, publicista a novinár Charles Dickens bol tvorcom britského kritického realizmu. Dnes uplynulo 205 rokov od jeho narodenia.Vďaka zúboženým hrdinom svojich románov sa stal najväčšou spisovateľskou hviezdou svojej doby a nesmrteľným velikánom svetovej literatúry. Jeho diela sa vyznačujú bohatosťou scén, až sentimentálnym súcitom s utrpením chudobných, ostrou kritikou spoločenských nedostatkov a nespravodlivosti. Tragické osudy chudobných detí opísal v svetoznámych knihách ako Malá Doritka, David Copperfield, Pamäti Klubu Pickwickovcov či Oliver Twist.Charles John Huffam Dickens sa narodil 7. februára 1812 v Portsmouthe vo Veľkej Británii (dnes Spojené kráľovstvo). Jeho neskoršia tvorba bola poznačená trpkým a neradostným detstvom v rodine malého úradníka, ktorý sa pre svoje dlhy dostal do väzenia a až nečakané dedičstvo pomohlo rodine z finančných problémov. Malý Charles Dickens už vo svojich dvanástich rokoch pracoval ako robotník v továrni.Neľahká práca a návštevy otca vo väzení zanechali v jeho vnímavej duši pocit poníženia a odporu, neskôr často prítomný v jeho knihách. Vďaka húževnatosti a vytrvalosti sa však z veľmi chudobného chlapca vypracoval na skutočnú hviezdu literárneho neba. Vzdelanie nadobudol vlastnou usilovnosťou, náruživo čítal staré romány a navštevoval Britské múzeum. Ako 15-ročný bol pisárom v kancelárii právneho zástupcu. Naučil sa rýchlopis a v roku 1835 sa stal súdnym a parlamentným spravodajcom časopisu Morning Cronicle.Literárnu dráhu začal Dickens v roku 1833 drobnými časopiseckými črtami a poviedkami, ktoré písal pod pseudonymom Boz. Zachytával v nich londýnske prostredie a postavy i z nižších spoločenských vrstiev. Boli to práce plné humoru a vtipov, medzi čitateľmi veľmi obľúbené. Keď v roku 1836 svoje črty vydal knižne ako Bozove črty, nakladateľ ho vyzval k spolupráci na humoristickom seriáli, z čoho vznikla kniha Pamäti Klubu Pickwickovcov (1836-1837). Toto rozsiahle dielo ho preslávilo, ľudový humor a výstredné postavy si získali nesmiernu popularitu.Nasledujúci román Oliver Twist (1837-1838) s nezabudnuteľnými zážitkami chudobného chlapca, ako aj filmové spracovanie tejto knihy obletelo celý svet. Majstrovský Dickens je autorom aj ďalších hodnotných literárnych titulov ako sú Malá Doritka (1855-1857), Pochmúrny dom (1852-1853), Nádejné vyhliadky (1860) či historický román z obdobia protikatolíckych nepokojov v Londýne okolo roku 1780 s názvom Barnabáš Rudge (1841). Miestami autobiografický charakter malo spisovateľovo najmilšie dielo David Copperfield (1849-1850)."Kráľ anglických rozprávačov" napísal aj Vianočné knihy (1843-1867) s krásnymi rozprávkami ako Vianočná pieseň či Novoročné zvony. Pre detského čitateľa vyšlo na Slovensku v roku 1999 unikátne dielo Evanjelium podľa Dickensa. Autor v ňom rozpráva evanjeliá svojim desiatim deťom prosto a ľudsky tak, aby sa im vštepili hlboko do duše i srdca. Dickens považoval toto svoje rozprávanie za súkromnú vec a po celý život ho odmietal publikovať. Kniha uzrela svetlo sveta až po jeho smrti a prológ k slovenskému vydaniu napísal Milan Rúfus.Literát Charles Dickens rád usporadúval turné, na ktorých čítal svoje diela, lebo miloval živý kontakt s čitateľmi. Zomrel náhle 9. júna 1870 vo veku 58 rokov v Gad's Hill Place v obci Higham v Spojenom kráľovstve pri písaní svojho posledného románu Záhada Edwina Drooda. Pochovali ho vo Westminsterskom opátstve.Britská Kráľovská mincovňa prišla 6. decembra 2011 s neobvyklým nápadom, ako si pripomenúť 200. výročie narodenia (2012) tohto výnimočného spisovateľa - vydala novú mincu s portrétom Dickensa vytvoreného z názvov niektorých jeho najslávnejších beletristických diel. Na okraji mince bol vyrytý citát "Something will turn up" (Niečo sa už len nájde), ktorý sa spája s večným optimistom Wilkinsom Micawberom - postavou z románu David Copperfield.