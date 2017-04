Osud obyvateľov garáží v bratislavskom Novom Meste spečatený nie je

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. apríla (TASR) – Osud obyvateľov z garáží v lokalite Zátišie v bratislavskom Novom Meste zatiaľ spečatený nie je. Na budúci týždeň by sa malo uskutočniť pracovné stretnutie zástupcov mesta, mestskej časti spolu s občianskymi združeniami a organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. Hľadať sa má riešenie na pomoc tým, ktorí v nefunkčných garážach našli strechu nad hlavou."Mesto urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa situácia vyriešila. A najmä, aby pomohlo ľudom bez domova v tejto ťažkej situácii. Je v našom záujme poskytnúť všetku možnú súčinnosť v rámci finančných a najmä kompetenčných možností mesta," uviedla pre TASR Katarína Kohútiková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. Reagovala tak na výzvu zo strany organizácií na zastavenie búrania garáží a hľadanie systémového riešenia. Výzva bola adresovaná aj samospráve Nového Mesta, ktorá už niektoré garáže odstránila na základe právoplatného búracieho povolenia a súhlasu väčšiny vlastníkov garáží.Dôvodom ich likvidácie je podľa starostu Rudolfa Kusého ich havarijný stav a narušená statika, ktorá podľa odborného posudku predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia. Niektoré z nich sa pritom vplyvom poveternostných podmienok alebo vplyvom ľudí, ktorí narušili ich statiku vybratím železných častí, samy rozpadli. Búracie práce sú zároveň súčasťou čistenia a revitalizácie územia."Ide o výsledok procesu, ktorý sme naštartovali v roku 2011. Za ten čas sme zo Zátišia odviezli viac ako 4000 ton komunálneho odpadu. Následne mestská časť stabilizovala vyčistené územie tým, že ho strážila a čiastočne oplotila," povedal pre TASR Kusý s tým, že povolené búracie práce sa skončili. Následne by sa mal v máji a júni vzniknutý odpad odviesť, čím by sa mala ukončiť predposledná fáza čistenia lokality. Ďalšie búracie práce naplánované v najbližšom období nie sú.Znepokojenie nad situáciou však vyjadrujú niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré v hlavnom meste pomáhajú bezdomovcom. Poukazujú na to, že búraním garáží príde o strechu nad hlavou niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa inak nemajú kde ubytovať, nocľahárne nie sú pre nich riešením a útulky sú vraj preplnené."Hromadné búranie akýchkoľvek obydlí, v ktorých žijú ľudia, bez reálnej ponuky adekvátneho bývania, je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ku ktorým sa zaviazalo aj Slovensko. Podľa štrasburskej judikatúry sú aj provizórne zhotovené obydlia, ktoré sú vytvorené nelegálne, tak ako garáže na Zátiší, stále považované za obydlia. Nie je možné ich klasifikovať ako odpad ani s nimi zaobchádzať ako s odpadom," uvádzajú združenia. Zdôrazňujú, že aj závislí od alkoholu sú ľudia a tí, ktorí sú dlhé roky na ulici a ocitnú sa na dne, trpia depresiami, chorobami a mnohí aj závislosťou. Úlohou spoločnosti má byť preto pomoc pri ich návrate do života, systém však zlyháva.Nové Mesto však búranie odôvodňuje havarijným stavom garáží, pričom o prácach boli ich obyvatelia informovaní už na jeseň minulého roka. Niektorým, ktorí mali ochotu a snahu zmeniť svoj život, pomohla samospráva podľa starostu pri hľadaní práce či lepšieho ubytovania. Taktiež podotýka, že pri pomoci ľuďom bez domova, ktorí žijú na Zátiší dlhodobo, systematicky pomáha."Spolupracujeme s denným centrom pre ľudí bez domova a ľudí odkázaných na cudziu pomoc, ktoré sa zameriava na pracovnú terapiu. Ľudom bez domova, ktorí sú ochotní pracovať, ponúkame možnosť privyrobiť si, napríklad pri upratovaní mestskej časti," priblížil Kusý s tým, že za posledné roky finančne podporili mnohé občianske združenia sumou viac ako 40.000 eur. Okrem toho ľuďom bez domova zabezpečuje pravidelne stravu sociálna výdajňa a mestská časť zriadila tiež pozíciu špeciálnej terénnej pracovníčky, ktorá s nimi každý deň pracuje. Napriek tomu je mestská časť pripravená pomáhať aj naďalej v rámci svojich možností.Do budúcnosti však v lokalite Zátišie nie je vylúčené zriadenie centrálneho sídla miestneho EKO-podniku verejnoprospešných služieb. Ten sa stará o cesty III. triedy, športoviská, ihriská, zeleň, lanovku či tržnicu. "Sídli na troch miestach. Tie sú nevyhovujúce z hľadiska technického stavu aj rozloženia," vysvetlil Kusý. Mestská časť si od toho sľubuje zvýšenie efektivity podniku a tiež šetrenie prevádzkových a personálnych nákladov.