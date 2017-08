Osudovým číslom prozaika Martina Rázusa bola osmička

Evanjelický farár, básnik, dramatik, publicista a politik Martin Rázus, predseda SNS a významná osobnosť slovenského medzivojnového kultúrneho života. 18.októbra 1998 si pripomíname 110. výročie jeho narodenia. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Brezno/Bratislava 8. augusta (TASR) - Neprehliadnuteľné miesto v slovenskej literatúre a kultúre medzi dvoma svetovými vojnami patrí evanjelickému kňazovi, básnikovi, prozaikovi, dramatikovi a esejistovi Martinovi Rázusovi. Prekrásny detský román Maroško, v ktorom autor zachytáva svoje vlastné zážitky a pútavým spôsobom ich sprostredkúva čitateľom sfilmovali. Táto snímka sa zapísala do Zlatého fondu slovenskej kinematografie. Dnes si pripomíname 80. výročie od úmrtia spisovateľa.V esejach, uložených do knihy jeho vlastnej životnej filozofie s názvom Argumenty, si povzdychol:Spisovateľove úvahy nadobudli aj reálne črty, o čom svedčia osmičky v dátumoch jeho narodenia aj úmrtia. Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 v obci Vrbica (dnes ide už o súčasť Liptovského Mikuláša). Jeho najmladšou sestrou bola Mária Rázusová – budúca významná slovenská poetka, dramatička a prekladateľka.Ľudovú školu vychodil v rodisku, meštianku navštevoval v Liptovskom Mikuláši a na gymnaziálne štúdiá odišiel do Banskej Bystrice. Príčinou boli politické výhrady štátnej moci voči jeho národno-politickým postojom na škole.Po roku gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici prestúpil na gymnázium do Kežmarku. Po maturite sa prihlásil na štúdium evanjelickej teológie v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1911 bol niekoľko mesiacov kaplánom pri Samuelovi Zochovi v Modre. Koncom toho istého roku odišiel do škótskeho Edinburghu, kde pokračoval v teologickom štúdiu na univerzite. Po ročnom pobyte v zahraničí, počas ktorého Rázus podnikol viaceré cesty po Západnej Európe, sa vrátil na pôvodné kaplánske miesto do Modry. Od roku 1913 dostal samostatné farárske miesto v Pribyline, kde pôsobil plných deväť rokov, až do leta 1921. Potom ho preložili na faru v Moravskom Lieskovom.Martina Rázusa znepokojovalo katastrofálne národné i sociálne postavenie slovenského ľudu, preto hľadal východisko v literárnej tvorbe a publicistike. Otvorene sa postavil proti národnostnej politike Rakúsko-Uhorska, čechoslovakistickej politike českej, ale najmä slovenskej buržoázie. V roku 1935 sa pridal k politickému spojenectvu s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Publikoval v tradičných literárnych a spoločenských časopisoch – Dennica, Prúdy, Živena, Národnie noviny, od roku 1917 do skončenia prvej svetovej vojny aj v Robotníckych novinách. Jeho poézia je obrátená k svetu a človeku, k jeho túžbam, bolestiam a trápeniam. Vyjadroval v nej vlastné pocity, odhaľoval karierizmus, bezcharakternosť, sociálnu i národnú nespravodlivosť.Popri umeleckej poézii a próze napísal množstvo politických článkov, polemík a úvah do slovenských i českých novín.V máji roku 1930 sa stal Martin Rázus farárom v Brezne, kde po rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti 8. augusta 1937 zomrel vo veku štyridsaťdeväť rokov. Významný slovenský spisovateľ je pochovaný na cintoríne v Banskej Bystrici.