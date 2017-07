Osvetlenie v Bratislave: ÚVO eviduje k tendru námietky i podnet

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 7. júla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje k súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste námietky, ako aj podnet. Pre TASR to uviedol jeho hovorca Ján Mažgút.podotkol. Z hľadiska procesu v rámci dohľadu sa podľa neho najskôr pristupuje ku konaniu o námietkach, následne v prípade potreby aj ku kontrole.Tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v hlavnom meste kritizujú niektorí mestskí poslanci a výhrady k nemu má aj Regionálne združenie bratislavských mestských častí. Podľa združenia mesto spustilo tender bez odbornej diskusie a dialógu o rozvojových plánoch mestských častí. Podnet na ÚVO už podali mestskí poslanci Ján Mrva a Lucia Štasselová, pretože tender považujú za netransparentný a v rozpore so zákonom. Na úrad sa z tohto dôvodu obrátil aj mestský poslanec Martin Borguľa s podnetom na kontrolu zákazky hlavného mesta.skonštatoval vo štvrtok 6. júla.Hlavné mesto už niekoľkokrát na kritiku tohto tendra uviedlo, že postupuje v procese výberu nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave transparentne a podľa zákona. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal už v minulosti taktiež povedal, že vyhlásený tender nie je šitý na mieru konkrétnemu uchádzačovi.skonštatoval. Výsledok obstarávania bude vyhodnocovať komisia zložená z odborníkov magistrátu, odborníkov z externého prostredia a poslancov mestského zastupiteľstva. Nesrovnal vo štvrtok pre TASR uviedol, že súťaž neplánuje zrušiť. Mesto o nej podľa jeho slov rozpráva otvorene už dlho.povedal.Hlavné mesto koncom mája vyhlásilo tender na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. Magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10. júla 10.00 h. Ponuky sa budú otvárať 21. júla.