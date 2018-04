Osvojte si zvyky najlepších mileniek: Za tieto triky sa vám poďakuje každý chlap!

Nikto učený z neba nespadol, vzdelávať sa treba v každej oblasti. Oprášte svoje vedomosti, ktoré máte na poli erotiky a naučte sa triky ako to rozbaliť na tej najvyššej úrovni.

Buďte aktívna

Čo je na tom, že si študujete časopisy pre dospelých a milujete sa prehrabávať erotickými videami? To, že sa vzdelávate v tom, čo je obľúbené v mužskom svete a vďaka masturbácii ste sa dokonale naučili spoznávať svoje telo, vám v sexe len pomôže. Budete sa vedieť dostať k svojej rozkoši rýchlo a účinne. Učte sa, čo robí dobre vám, no nezabudnite ani na partnera. Ten vašu snahu len ocení!

Skúšajte nové techniky

Stavte na to, čo letí vo svete. Že ste ešte o výrazoch ako squirting, fisting či bonding ešte nepočuli? Je na čase vyskúšať čo možno najviac praktík, ktoré vás dokážu posunúť na poli sexu. A verte, že partnerovi sa vaša aktivita bude páčiť! A ktovie, možno sa vám novinky tak zapáčia, že si bez nich už milovanie nebudete vedieť ani predstaviť.

Prizvite si do postele pomoc

Odpozerajte ťahy od profesionálok

Stavte na kvalitu a prax. Učte sa od tých najpovolanejších – pornoherečiek, ktoré majú uspokojovanie pánov doslova v náplni práce. Za ich úspechom v sexe stoja hodiny "trénovania". Kopírujte ich praktiky aj vy, postupne sa stanete perfektnou milenkou.

Investujte do sexu čas a energiu

Na mysli máme aj to, že okrem prípravy na sex, stavíte aj na sexi spodnú bielizeň, hračky pre dospelých a iné veci, ktoré dokážu váš sex vylepšiť. Jednoducho, dajte si záležať na každom čísle, partner sa vám odmení búrlivým orgazmom!