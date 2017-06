Osýpky strašia i v dovolenkových destináciách

Foto: vylecit.cz Foto: vylecit.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Osýpky stále strašia Európu, nové prípady výskytu hlásia i v niektorých dovolenkových destináciách. Slovenskí rodičia by mali preto zvážiť cestovanie s neočkovanými deťmi do týchto krajín, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Nové prípady hlásia napríklad v Taliansku, Bulharsku či Česku. Tiež vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Rumunsku.Rodič s vidinou zarezervovanej dovolenky by nemal podľa hygienikov tlačiť na očkovanie v skoršom veku dieťaťa. "Neodporúčame to urobiť skôr, ako káže očkovací kalendár, má to svoje opodstatnenie, schému je dôležité dodržať, aby boli protilátky účinné," povedala pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Drobová.Očkovanie proti osýpkam je na Slovensku povinné, robí sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života, preočkovanie sa vykonáva v 11. roku života.Individuálne očkovanie mladších detí sa v bežnej praxi podľa Drobovej nerobí.vysvetlila hovorkyňa.Osýpky patria medzi najzávažnejšie ochorenia detského veku, spoznať ich možno podľa charakteristických vyrážok. Sú veľmi nákazlivé, vírus sa šíri vzduchom. Spôsobujú časté komplikácie – zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému.Na Slovensku už tento rok potvrdili prípad osýpok, bol však importovaný. Šlo o 25-ročného Taliana, ktorý študuje v Košiciach. Pravdepodobne sa nakazil v Novom Sade v Srbsku. Podozrenie na osýpky mali lekári aj u 13-mesačného bábätka, tie sa však u neho nakoniec nepotvrdili.