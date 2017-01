Otázku novej nemocnice má vyriešiť dostavba Rázsoch i Ružinova

Nemocnica Rázsochy v Lamači Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Výstavbou nemocnice na Rázsochách a dostavbou ružinovskej chce minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) vyriešiť potrebu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Jej výstavba je témou už viac ako 30 rokov. Drucker odhaduje, že s prácami by sa mohlo začať najneskôr v roku 2018.povedal Drucker. Uvedomuje si, že pri riešení tejto otázky čas plynie, nechce však, aby sa projekt "zle zadefinoval".Ako by sa mohla výstavba financovať, zatiaľ jasné nie je. Minister pripúšťa, že pripadá do úvahy čiastočné financovanie štátom i súkromné zdroje.Doterajší plán výstavby počítal s tým, že nová nemocnica nahradí tie v Starom Meste, Ružinove a na Kramároch. Drucker však už predtým poukázal, že ak by sa nemocnica v Ružinove zrušila, nie je za ňu náhrada. Využiť by sa mohli aj Kramáre susediace s detskou fakultnou nemocnicou. Tá sa má rozšíriť a pôsobiť ako národný ústav detského zdravia.Nová univerzitná nemocnica mala aj pôvodne stáť v lokalite Rázsochy, výstavbu v roku 2003 zastavila vláda Mikuláša Dzurindu. Otázku dostavby Rázsoch otvoril prvý kabinet Roberta Fica. Počas druhej Ficovej vlády sa rozbehol PPP projekt na výstavbu na Patrónke, k podpisu zmluvy však nedošlo. Jeho tretia vláda sa zaviazala, že novú nemocnicu v Bratislave sprevádzkuje.