Otec kritizuje Le Penovú: Mala mať agresívnejšiu kampaň v štýle Trumpa

Marine Le Penová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. apríla (TASR) - Zakladateľ Národného frontu (FN) Jean-Marie Le Pen dnes uviedol, že jeho dcéra Marine Le Penová, ktorá bude 7. mája súperiť o prezidentské kreslo s centristom Emmanuelom Macronom, mala viesť oveľa agresívnejšiu predvolebnú kampaň - v štýle amerického prezidenta Donalda Trumpa.Le Penová v nedeľu v prvom kole prezidentských volieb získala 7,5 milióna voličských hlasov, najvyšší počet hlasov, aký kedy Národný front zaznamenal, nepodarilo sa jej však prekonať proeurópskeho kandidáta Macrona.uviedol 88-ročný Le Pen v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RTL.Vzťahy medzi otcom a dcérou, hlavnými tvárami FN, sú dlhodobo napäté. Vyvrcholili kampaňou Le Penovej natejto ultrapravicovej strany a jej snahou o rozchod so xenofóbnym imidžom a protižidovským zameraním, ktorý strane zanechal jej otec.V roku 2015 dcéra vylúčila svojho otca zo strany, ktorú založil. Aj kvôli jeho častým obvineniam zo xenofóbnych a antisemitských vyhlásení, ktoré škodili strane ako celku.Úsilie Le Penovej podľa francúzskych médií nevyšlo navnivoč, lebo v roku 2017 je Národný front vnímaný už ako štandardná politická strana a účasť jeho šéfky v druhom kole prezidentských volieb nespôsobila krajine taký šok, ako keď sa v roku 2002 do druhého kola dostal Jean-Marie Le Pen.Aj napriek svojmu vylúčeniu zo strany je Le Pen stále vplyvnou názorovou osobou Národného frontu. To, že má v strane vplyv, naznačuje aj skutočnosť, že FN sa pred voľbami podarilo požičať si šesť miliónov eur prostredníctvom politickej organizácie na získavanie zdrojov (fundraising), ktorej predsedá Jean-Marie Le Pen.