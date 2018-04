Otec kvantovej teórie Max Planck sa narodil pred 160 rokmi

Max Planck. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Kiel/Bratislava 23. apríla (TASR) - Od narodenia nemeckého teoretického fyzika, zakladateľa kvantovej teórie a nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Maxa Plancka uplynie v pondelok 23. apríla 160 rokov.Max Planck, celým menom Max Karl Ernst Ludwig Planck sa narodil 23. apríla 1858 v nemeckom meste Kiel ako šieste dieťa významného profesora práva na miestnej univerzite. Okrem prírodných vied sa mladý Planck venoval aj hre na klavíri. Po maturite sa vážne rozhodoval medzi dráhou klavírneho virtuóza a fyzika či matematika. Napokon prevážil záujem o prírodné vedy a v roku 1874 odišiel na mníchovskú univerzitu. Tú aj pre nedostatok podnetov vymenil v roku 1877 za berlínsku univerzitu, ale ani tá neuspokojovala jeho vedeckú zvedavosť. Venoval sa prevažne samoštúdiu, hlavne textom o termodynamike nemeckého fyzika a matematika Rudolfa Clausiusa.V júli 1879 sa vrátil do Mníchova a ako 21-ročný získal na univerzite v bavorskom meste doktorát. V roku 1885 aj vďaka kontaktom otca Plancka prijali ako mimoriadneho profesora na univerzitu v Kieli. O tri roky získal miesto profesora na berlínskej univerzite. Jeho berlínske prednášky z oblasti teoretickej fyziky sa stali veľmi obľúbenými a dočkali sa aj niekoľkých knižných vydaní. V Berlíne zostal Planck až do konca svojho profesionálneho života.Ako teoretický fyzik sa Planck podieľal na vývoji klasickej termodynamiky. Pri svojich úvahách kládol dôraz na pojem entropia, ktorý sa stal aj základom jeho doktorskej práce na mníchovskej univerzite. Pojem entropie bol aj jadrom jeho výskumu, ktorý ho v roku 1900 doviedol až k objavu základnej fyzikálnej konštanty, neskôr známej ako Planckova konštanta h. Podľa Planckovej teórie vyžaruje teleso respektíve hmota energiu v určitých množstvách, teda nie spojito. Tieto množstvá nazval kvantá. Predstaviť si to možno na kryštálovom cukre: keď ho sypeme z vrecka, jeho prúd pôsobí jednoliato, hoci sa skladá z množstva jednotlivých častí, ktoré sú však v prípade kvánt ďalej nedeliteľné.Planckova hypotéza bola taká revolučná, že jej význam v tom čase mnohí vedci nedokázali doceniť. Ani samotnému Planckovi sa výsledky vlastnej práce nepáčili. Jeden z prvých, ktorý si uvedomil význam Planckovej teórie, bol Albert Einstein. Ten na jej základe vysvetlil napríklad fotoelektrický jav. Postupne však Planckov objav zásadne zmenil predstavy klasickej fyziky a stal sa základom kvantovej fyziky. V roku 1918 udelili Maxovi Planckovi za objav kvantovej teórie Nobelovu cenu za fyziku.V súkromnom živote Plancka výrazne ovplyvnili obe svetové vojny. V prvej zomrel jeho najstarší syn. V druhej svetovej vojne stratil zase druhého syna, ktorého v roku 1945 popravili na základe obvinení z prípravy atentátu na Adolfa Hitlera.Otec kvantovej teórie Max Planck zomrel 4. októbra 1947 v Göttingene, vo veku 89 rokov.