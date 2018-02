Otec študenta väzneného v KĽDR bude na ZOH hosťom Pencea

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence odchádza v pondelok z Washingtonu na šesťdňovú cestu po Ázii, počas ktorej navštívi aj zimné olympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu. Jeho cesta sa má menej zameriavať na šport a viac na suseda hostiteľskej krajiny, na Severnú Kóreu. Informovala o tom agentúra AP.Podľa slov predstaviteľov Bieleho domu Pence odcestuje do amerického štátu Aljaška, Japonska a Južnej Kórey, aby zaistil, že sa Severná Kórea nedopustíolympijských hier. Viceprezident usporiada vlastné symbolické podujatia, na ktorých bude upozorňovať na porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei a na jej ciele v oblasti jadrových zbraní.Na Aljaške si Pence prehliadne zariadenia raketovej obrany. V Japonsku sa stretne s premiérom Šinzóom Abem a s vojakmi americkej armády. V Kórei navštívi Pence pamätník postavený 46 juhokórejským námorníkom zabitým v roku 2010 pri útoku torpédom, pripisovanom Severnej Kórei, a bude mať aj stretnutia s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.Pence bude viesť delegáciu USA na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier. Privedie so sebou aj hosťa - otca amerického vysokoškolského študenta Otta Warmbiera, ktorý ako 22-ročný v roku 2017 zomrel krátko po prepustení zo severokórejského väzenia, kde ho vyše 17 mesiacov zadržiavali v súvislosti s obvinením z podvratnej činnosti. Mladý Američan sa na súde v KĽDR priznal z pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo mal byť potrestaný 15-ročným väzením a nútenými prácami.vyhlásila vtedy rodina zosnulého.Americkí predstavitelia uviedli, že Warmbier pred vlaňajším návratom do vlasti utrpel za záhadných okolností poškodenie mozgu. KĽDR však poprela akékoľvek zlé zaobchádzanie s Warmbierom.Jeho rodičia sedeli v januári v Kongrese s prvou dámou USA, keď prezident Donald Trump prednášal svoju prvú správu o stave únie.