OTECKOVIA pozývajú na Nestville Open Fest

Nestville Park ponúkne i nahliadnutie do svojho kráľovstva

Limitovaná edícia Nestville whisky MASTER BLENDER 2018 sa vyberie priamo počas festivalu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 13. júna (WBN/PR) - REDNEX, Kryštof, RYTMUS, Peter Bič Project, Majk Spirit, No Name, Vidiek, METROPOLIS, DJ Mairee, Cigánski Diabli, Komajota, Medial Banana, Iné Kafe, Lukáš Adamec, NocAdeň.Čo majú tieto hviezdy slovenskej, českej i zahraničnej hudobnej scény spoločné? Sú súčasťou bohatého hudobného programu Nestville Open Fest, ktorý je vďaka symbolickému vstupnému dostupný pre všetkých!Počas siedmeho ročníka festivalu, ktorý sa koná v dňoch 22. a 23. júna, si príde na svoje i staršia generácia a naši najmenší. Organizátori rozšíril program o vystúpenie Martiny Ťaskovej Kanošovej, finalistke Zem spieva, ktorú doprovodí ľudová hudba Verbunk.Najmenších návštevníkov festivalu rozhodne rozospievajú a roztancujú Baby Band či Paci Pac. O dobrú náladu sa postarajú aj divadelné predstavenia populárneho Cililing , Divadielka z klobúka, či detského Divadla Portál.Na pódiu podujatia návštevníkov iste potešia nejednou zábavnou historkou z nakrúcania seriálu protagonisti OTECKOV.Všetci štyria fešáci sa následne povenujú svojim fanúšikom aj počas autogramiády. "23.júna 2018 sa tešíme na akciu Nestville Open Fest v Hniezdnom, kde sa môžete s nami stretnúť. Dostanete tam naše podpis karty, budete sa môcť s nami odfotiť a niečo aj porozprávame. Tešia sa na Vás všetci OTECKOVIA,“ odkázali svorne populárni herci.Sprievodný program v Hniezdnom ponúka i medzinárodnú súťaž Nestville Strong Men, v ktorej môžu siláci zabojovať o Európsky pohár najsilnejších mužov Európy. Návštevníkov podujatia čaká i zážitok v podobe veľkolepého ohňostroju.Milovníkov tanca bude pripravený párty hangár, kde sa bude v piatok odohrávať diskotéka Dance eXXtravaganza rádia Europa2 . V sobotu DJ-i rozprúdia Oldies párty rádia Vlna. V priebehu oboch dní bude počas dňa v hangári k dispozícii kino, kde sa uskutoční premietanie filmovNávštevníci podujatia budú mať možnosť vychutnať si horúcu čokoládu alebo iné chutné dobroty v čokoládovom kráľovstve Nestville Chocolate alebo odkryť tajomstvo výroby miestnych produktov.Pre fajnšmekrov a milovníkov whisky je okrem historickej expozície Nestville Parku sprístupnená i moderná časť expozície, kde okrem unikátnych kúskov umenia v rezbárskej sále možno navštíviť i sklady zrenia prvej slovenskej whisky.Pri príležitosti slávnostného uvedenia limitky Nestville whisky MASTER BLENDER 2018 na trh, ktorú z troch najlepších vzoriek vyberie päťčlenná porota zložená zo svetových odborníkov na whisky, do Hniezdneho zavíta i samotný tvorca svetoznámej knihy Whisky bible Jim Murray, ktorý sa stane Jedným z členov poroty. Jeho kniha je sprievodcom sveta whisky pre laikov, ale aj odborníkov.Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť v sieti Ticketportal a Predpredaj.sk :Ďalšie Informácie o podujatí: https://www.nestvilleopenfest.sk/sk/