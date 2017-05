Ott ukončil kariéru v NHL a bude asistent trénera v St. Louis

Steve Ott (v bielom), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Louis 26. mája (TASR) - Hokejový útočník Steve Ott po 14 sezónach v NHL ukončil aktívnu kariéru a od budúceho ročníka bude pôsobiť ako asistent trénera v St. Louis Blues. Tridsaťštyriročný Kanaďan podpísal trojročný kontrakt.povedal o svojom rozhodnutí.Ott odštartoval sezónu 2016/17 v drese Detroitu Red Wings a ukončil ju v Montreale Canadiens. V 53 dueloch základnej časti strelil tri góly a na ďalšie štyri prihral. V šiestich zápasoch play off vyšiel bodovo naprázdno.Celkovo odohral v ZČ NHL 848 stretnutí s bilanciou 109 gólov, 179 asistencií a 1555 trestných minút. V play off má na konte 61 štartov a osem bodov (3+5). V roku 2000 si ho v 1. kole draftu vybral Dallas, kde strávil dokopy deväť sezón. V roku 2012 odišiel do Buffala, uprostred nasledujúceho ročníka sa presťahoval do St. Louis, kde bol až do štartu uplynulej sezóny.V St. Louis sa pridá k Darrylovi Sydorovi, ktorého vedenie vymenovalo za asistenta v stredu. Hlavný tréner je Mike Yeo. Ott bol počas kariéry spoluhráč až 20 hráčov zo súčasného 23-členného kádra St. Louis.