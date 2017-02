Otváracie hodiny obchodov sú bez zmien, Matovičov návrh neprešiel

Zákazníci nakupujú v znovuotvorenom parížskom supermarkete s kóšer potravinami, kde islamský extrémista Amédy Coulibaly zastrelil v januári štyroch ľudí, 15. marca 2015 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Obchody sa nebudú na Slovensku zatvárať každú nedeľu do 16.00 h. Takýto návrh sa pokúsil v parlamente presadiť líder opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič v rámci novely Zákonníka práce. Plénum Národnej rady (NR) SR ho však pri dnešnom hlasovaní neposunulo do druhého čítania.Podľa Matoviča by sa takýmto opatrením uspokojili potreby pracovníkov v obchode, ktorí by mohli stráviť s rodinami podstatnú časť nedele, alebo by sa mohli venovať oddychu a regenerácii.Zároveň by podľa poslanca mohli "". "" zhodnotil poslanec.Matovič pri tomto návrhu argumentoval tým, že podľa najnovších údajov Eurostatu sú slovenskí zamestnanci najčastejšie pracujúci pracovníci zo všetkých 28 krajín EÚ v nedeľu. V nedeľu totiž pravidelne pracuje 21 % z nich. "" dodal predkladateľ.