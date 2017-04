Otváranie podozrivých listov odporučilo aj ministerstvo vnútra

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 25. apríla (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR postupuje pri nakladaní s listovými zásielkami v súlade s odporúčaniami, ktoré jej adresovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR a Úrad na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ). Takto dnes vysvetlila otváranie pošty adresovanej poslancom šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková. Kritiku tohto postupu, ktorú dnes prezentoval Igor Matovič (OĽaNO-NOVA), odmietla."Kvysvetlila Čižmáriková.Preto boli podľa jej slov na podateľni vytvorené ďalšie ochranné pomôcky" uistila Čižmáriková.V príkaze vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana sa zároveň doslovne píše, že. Čižmáriková tvrdí, že doteraz si poslanci takéto zásielky nechceli preberať.povedala. Napriek tomu, že príkaz hovorí, že sa vulgárna či hanlivá zásielka adresátovi nepostupuje, Čižmáriková tvrdí, že kluby budú upovedomené, že ju majú.Na otázku, prečo sa musia preverovať zásielky od fyzických osôb, ale od právnických nie, Čižmáriková odvetila, že posledné tri kontaminované listy boli práve od fyzických osôb. "" podotkla a odmietla, že by v tomto prípade išlo o rozhodnutie šéfa NR SR Andreja Danka (SNS). "a," zdôraznila.Podľa Čižmárikovej každá zásielka, ktorá poslancom príde, prechádza skenerom, röntgenom a zariadením, ktoré skúma rádioaktivitu. "dodala s tým, že korešpondencia sa otvára na všetkých štátnych inštitúciách a smernica MV SR sa týka aj Úradu vlády SR, Prezidentského paláca či ministerstiev.Matovič dnes na tlačovej konferencii vyhlásil, že Danko prikázal zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste nájdu vulgarizmy či dehonestujúci obsah, majú príkaz korešpondenciu poslancovi neodovzdať, tri mesiace archivovať a potom skartovať.Obyčajní chcú teraz koordinovať postup so zvyškom opozície s cieľom zvolať mimoriadnu schôdzu na Dankovo odvolanie. Zároveň podávajú trestné oznámenie pre porušenie listového tajomstva.Matovič novinárom poskytol rozhodnutie vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana zo 7. apríla 2017, ktorý obsahuje spomínané pokyny pre pracovníkov podateľne. Líder OĽaNO-NOVA tvrdí, že Guspanovi to prikázal priamo Danko.Igor Matovič ukázal niekoľko listov od občanov či anonymov, ktoré predstavitelia jeho hnutia dostali v priebehu apríla. Viaceré z nich obsahujú konkrétne protikorupčné podnety či žiadosti pomoc, pričom všetky boli otvorené s vysvetlením, že sa tak stalo z bezpečnostných dôvodov. Až potom ich dostali adresáti." zdôraznil Matovič.