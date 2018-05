Otvorenie slovenských tried v Rohovciach obecní poslanci zamietli

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rohovce 30. mája (TASR) – Obecné zastupiteľstvo v utorok (29.5.) nevyhovelo petícii rodičov a zamietlo zriadenie slovenských tried v obecnej základnej škole. Rozhodlo tak na základe nedostatočného počtu nahlásených detí. Súčasne odporúča novozvolenému zastupiteľstvu zaoberať sa školou, ak bude záujem rodičov.Ako uviedol starosta obce Rohovce (okres Dunajská Streda) Eugen Horváth, už v roku 2010 zisťovali záujem rodičov o opätovné spustenie prvého stupňa základnej školy v Rohovciach. Nikto z rodičov podľa jeho slov neprejavil záujem, podobne ako ostatné roky. V školských rokoch 2017 - 2022 by mali podľa starostu záujem o slovenskú školu maximálne tri deti s trvalým pobytom v Rohovciach. Horváth poukazuje, že obec nie je povinná zaujímať sa o obyvateľov iných obcí a ich nárok zriadiť školu. Požiadali mesto Gabčíkovo o vytvorenie spoločného školského obvodu, ktoré súhlasilo.V apríli 2018 dostal starosta pozvánku od Mariána Galanu a rodiča za Iniciatívu BKZ Romana Kriška, žiadali o opätovné prehodnotenie situácie. Uskutočnili sa viaceré zasadnutia, ktorých sa mohli zúčastniť aj rodičia, k nijakému riešeniu však nedošlo. Iniciátori stretnutia Erika Krišková a Roman Kriško si myslia, že sa nepodnikli dostatočné kroky, preto spísali petíciu, pričom nechcú podnecovať nacionálne strety, na ktoré poukázal jeden z poslancov obecného zastupiteľstva.Podľa Kriškovej poslanci a niektorí starostovia, rovnako ako starosta obce Rohovce hovorili, že o okrúhly stôl v tejto veci by nebol záujem, a že by mohli nastať silné tenzie medzi obyvateľmi. "V konečnom dôsledku, naši poslanci to definitívne zmietli zo stola," dodala. Kriško avizuje, že zriadenie tried sa bude snažiť presadiť aj po komunálnych voľbách. „Sme na bode nula – takto to vnímam ja. Nezaznela tu kopa konkrétnych faktov. My sme presvedčení o správnosti našich argumentov a o tom, že technicky máme tie čísla správne. Zastupiteľstvo rozprávalo o úplne iných číslach, ktoré nekorešpondujú s realitou," uviedol.Obec Macov aj Blatná na Ostrove (obe okres Dunajská Streda) podporujú túto iniciatívu. Starosta Horného Baru (okres Dunajská Streda) Štefan Bodó uviedol, že majú vytvorený školský obvod pre vyučovanie v slovenskom jazyku s mestom Gabčíkovo, čo je pre obec vyhovujúce. Výučba prebieha v samostatných ročníkoch a nie v zlúčených triedach. Dopravná dostupnosť je podľa neho výborná. Iniciatívu nepodporuje ani obec Báč (okres Dunajská Streda), avšak starostka Helena Vonyiková pre TASR povedala, že podporujú „zameranie pozornosti štátnych, regionálnych a samosprávnych orgánov okolitých miest a obcí, ako i občianskej spoločnosti na hľadanie optimálnejšieho, racionálnejšieho a efektívnejšieho riešenia tejto problematiky".