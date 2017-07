Otvorený trh NHL: Top zmluvu má Shattenkirk, zaujali brankárske rošády

Na archívnej snímke hokejista Kevin Shattenkirk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Najzaujímavejšie podpisy v prvý deň po otvorení trhu s voľnými hráčmi v zámorskej NHL:

Trevor Daley, obranca, Detroit, 9,534 mil. za 3 sezóny

Dan Girardi, obranca, Tampa Bay, 6 mil. za 2 sezóny

Steve Mason, brankár, Winnipeg, 8,2 mil. za 2 sezóny

Michael Del Zotto, obranca, Vancouver, 6 mil. za 2 sezóny

Ondřej Pavelec, brankár, NY Rangers, 1,3 mil. za 1 sezónu

Karl Alzner, obranca, Montreal, 23,125 mil. za 5 sezón

Brian Boyle, útočník, New Jersey, 5,1 mil. za 2 sezóny

Benoit Pouliot, útočník, Buffalo, 1,15 mil. za 1 sezónu

Matt Hunwick, obranca, Pittsburgh, 6,75 mil. za 3 sezóny

Nick Bonino, útočník, Nashville, 16,4 mil. za 4 sezóny

Dmitrij Kulikov, obranca, Winnipeg, 12,99 za 3 sezóny

Patrick Sharp, útočník, Chicago, 1 mil. za 1 sezónu

Brian Elliott, brankár, Philadelphia, 5,5 mil. za 2 sezóny

Anders Nilsson, brankár, Vancouver, 5 mil. za 2 sezóny

Sam Gagner, útočník, Vancouver, 9,45 mil. za 3 sezóny

Chad Johnson, brankár, Buffalo, 2,5 mil. za 1 sezónu

Jonathan Bernier, brankár, Colorado, 2,75 mil. za 1 sezónu

Tyler Pitlick, útočník, Dallas, 3 mil. za 3 sezóny

Justin Williams, útočník, Carolina, 9 mil. za 2 sezóny

Martin Hanzal, útočník, Dallas, 14,25 mil. za 3 sezóny

Antti Niemi, brankár, Pittsburgh, 0,7 mil. za 1 sezónu

Mike Cammalleri, útočník, Los Angeles, 1 mil. za 1 sezónu

Nate Thompson, útočník, Ottawa, 3,3 mil. za 2 sezóny

Brett Connolly, útočník, Washington, 3 mil. za 2 sezóny

Ron Hainsey, obranca, Toronto, 6 mil. za 2 sezóny

Chris Thorburn, útočník, St. Louis, 1,8 mil. za 2 sezóny

Ryan Miller, brankár, Anaheim, 4 mil. za 2 sezóny

Scott Hartnell, útočník, Nashville, 1 mil. za 1 sezónu

Kevin Shattenkirk, obranca, Rangers, 26,6 mil. za 4 sezóny

Radim Vrbata, útočník, Florida, 2,5 mil. za 1 sezónu

Nick Cousins, útočník, Arizona, 2 mil. za 2 sezóny

Joe Thornton, útočník, San Jose, 6,5 mil. za 1 sezónu

Kyle Quincey, obranca, Minnesota, 1,25 mil. za 1 sezónu

Dominic Moore, útočník, Toronto, 1 mil. za 1 sezónu

Chris Kunitz, útočník, Tampa Bay, 2 mil. za 1 sezónu

Jacob Josefson, útočník, Buffalo, 0,7 mil. za 1 sezónu

Alexander Burmistrov, útočník, Vancouver, 0,9 mil. za 1 sezónu

Marek Hrivík, útočník, Calgary, 0,65 mil. za 1 sezónu

New York 2. júla (TASR) - Zámorská NHL ožila v sobotu otvorením trhu s voľnými hráčmi. Tradične hneď v prvých minútach sa spustila lavína podpisov zmlúv. Najvyšší kontrakt spomedzi neobmedzených voľných hráčov dostal americký obranca Kevin Shattenkirk, najžiadanejší hokejista na trhu sa upísal New Yorku Rangers na štyri roky za 26,6 milióna dolárov. Novej zmluvy sa dočkal aj slovenský útočník Marek Hrivík, ktorý kývol na ponuku Calgary Flames.Shattenkirk, ktorý naposledy obliekal dres Washingtonu a predtým pôsobil aj v Colorade a St. Louis, si u "jazdcov" ročne zarobí v priemere 6,65 mil. dolárov. Medzi klubmi bol o pohyblivého beka s dobrou rozohrávkou a kvalitnou strelou veľký záujem. V New Yorku si platovo polepší, doteraz zarábal v priemere 4,25 mil. USD za sezónu. Inde mohol dostať aj viac, ale uprednostil návrat do svojho rodiska. Shattenkirk vyrastal v New Rochelle v štáte New York, neskôr bol členom hokejového programu v neďalekom Mid-Fairfield a Brunswicku.priznal.citoval Shattenkirka portál ctpost.com.Dvadsaťosemročný zadák ešte vystužil už aj tak pevné defenzívne rady Rangers. V nich vyniká kapitán Ryan McDonagh, skúsenosťami ovplývajú aj Marc Staal a Nick Holden, veľkú budúcnosť má pred sebou talentovaný Brady Skjei. Okrem Shattenkirka boli "jazdci" schopní podpísať aj Brendana Smitha, ktorý sa osvedčil už v závere minulej sezóny po príchode z Detroitu.dodal Shattenkirk.povedal na adresu novej posily generálny manažér manhattanského tímu Jeff Gorton.Zaujali aj ďalšie podpisy. Výrazný "rozpredaj" zažil úradujúci šampión z Pittburghu. Po strate skúseného brankára Marca-Andreho Fleuryho, ktorého si v rámci rozširovacieho draftu vybral nový klub NHL Vegas Golden Knights, opustili káder Penguins aj obrancovia Ron Hainsey (Toronto), Trevor Daley (Detroit) a útočníci Chris Kunitz (Tampa Bay) a Nick Bonino (Nashville). Obhajca titulu však bol schopný na Fleuryho miesto priviesť z Dallasu vyplateného fínskeho brankára Anttiho Niemiho, ktorý bude podľa všetkého robiť dvojku mladému Mattovi Murraymu. "Tučniaci" takisto využili uvoľnený priestor pod platovým stropom a predĺžili zmluvu s kľúčovým mužom defenzívy Justinom Schultzom (16,5 mil. dolárov za 3 sezóny).Za pozornosť stáli početné brankárske rošády. Američan Ryan Miller sa po trojročnej anabáze vo Vancouveri presťahoval do Anaheimu, keď podpísal s Ducks dvojročný kontrakt v celkovej hodnote štyri milióny dolárov. V tíme Canucks ho vystriedal Švéd Anders Nilsson, ktorý odišiel z Buffala. Voľné miesto v kádri Sabres po ňom zaplnil Chad Johnson. Ondřej Pavelec zamieril z Winnipegu do New Yorku Rangers, kde bude robiť brankársku dvojku Henrikovi Lundqvistovi. Čech uzavrel s "jazdcami" ročnú zmluvu, v nasledujúcej sezóne zarobí 1,3 milióna dolárov. Jets na uvoľnený post angažovali Steva Masona, ktorý sa dohodol na dvojročnom kontrakte v celkovej hodnote 8,2 milióna USD. Philadelphia získala namiesto Masona Briana Elliotta, ten bude bojovať o post brankárskej jednotky s Michalom Neuvirthom. Do Colorada sa zasa presunul z Anaheimu Jonathan Bernier.Viacerí hokejoví veteráni sa vrátili do svojich bývalých pôsobísk. Dres Nashvillu po dlhšom čase opäť oblečie Scott Hartnell, ktorého predtým vykúpil zo zmluvy Columbus. So staronovým zamestnávateľom podpísal ročný kontrakt na milión dolárov. Na rovnakých podmienkach sa dohodol so Chicagom Patrick Sharp, ktorý sa takisto vracia do známeho prostredia. Tridsaťpäťročný útočník strávil v Chicagu dlhých desať rokov, pričom trikrát získal s "čiernymi jastrabmi" Stanleyho pohár. ďalším skúseným útočníkom so zmluvou na rovný milión dolárov je Mike Cammalleri. Ten po vyplatení od New Jersey dostal šancu v Los Angeles, kde pred 15 rokmi odštartoval svoju profiligovú kariéru.Vysokú zmluvu dostal aj obranca Karl Alzner, ktorý si v NHL urobil meno v drese Washingtonu. Čisto defenzívny špecialista bude hrať za Montreal, s ktorým sa dohodol na päť rokov celkovo za 23 mil. dolárov. Nové zámorské pôsobisko si našiel aj slovenský útočník Marek Hrivík, ktorý skúšal doteraz preraziť do profiligy v drese New Yorku Rangers. Dvadsaťpäťročný útočník bude pokračovať v organizácii Calgary Flames, s predstaviteľmi kanadského klubu sa dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve. Tá znie na 650.000 dolárov na profiligovej úrovni, v AHL by si zarobil za sezónu 250.000 USD.povedal pre TASR účastník MS 2014 v Minsku, ktorý mal aj ponuky z KHL.Okrem podpisov voľných hráčov došlo aj k významným predĺženiam zmlúv. Anaheim si poistil služby zadáka Cama Fowlera na dalších osem rokov za 52 mil. dolárov. San Jose dalo nové kontrakty svojim oporám - brankárovi Martinovi Jonesovi (7 rokov, 34,5 mil. USD) a obrancovi Marcovi-Edouardovi Vlasicovi (8 rokov, 56 mil. USD). Sharks si navyše udržali aj centra Joe Thorntona, ktorý podpísal novú ročnú zmluvu za 6,5 mil. USD.Bez angažmánu po prvom dni otvorenia trhu zostávajú zatiaľ Alexander Radulov, Daniil Markov, Patrick Marleau, Jarome Iginla, Mark Streit či Jaromír Jágr. Legendárny český krídelník prekvapujúco nebude pokračovať na Floride a zvažuje ponuky ostatných klubov NHL.