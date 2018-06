Outsideri Maroko a Irán otvoria B-skupinu v Petrohrade

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina, 1. kolo:

MAROKO - IRÁN, piatok 15. júna, 17.00 SELČ, Petrohrad (štadión St. Petrohrad Arena)

hlavný rozhodca: Cüneyt Çakir (Tur.)



predpokladané zostavy:



Maroko: Munir - Amrabat, Benatia, Saiss, Hakimi - El Ahmadi - Ziyech, Belhanda, Boussoufa - El Kaabi, Boutaib

Irán: Beiranvand - Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi - Ebrahimi - Jahanbakhsh, Shojaei, Hajsafi, Taremi - Azmoun

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 15. júna (TASR) - V úvodnom stretnutí B-skupiny na MS v Rusku na seba narazia futbalové výbery Maroka a Iránu. Tie by podľa všeobecných očakávaní v konkurencii favorizovaných Španielov a Portugalčanov mali zviesť súboj "len" o tretiu priečku v tabuľke. O dôležitosti ich vzájomného súboja sa teda nedá pochybovať, v prípade víťazstva jedného či druhého by úspešnejší reálnejšie mohol pomýšľať aj na vytúžený prienik zo skupiny na úkor favorita.S Maročanmi majú čerstvú skúsenosť aj Slováci, ktorí im v príprave 4. júna podľahli v Ženeve 1:2. Výber francúzskeho trénera Herveho Renarda v generálke na šampionát zdolal Estóncov 3:1, hralo sa v Tallinne.povedal Renard pre oficiálny web FIFA."Levi z Atlasu" sa ešte nikdy s Iránom vo vzájomnom zápase nestretli. Aktuálne ťahajú sériu 18 duelov bez prehry (14 víťazstiev, 4 remízy). Dokázali zdolať výbery ako Egypt, Kórejská republika či Srbsko. Spoliehať sa môžu na strelcov Ayouba El Kaabiho z Renaissance Berkane (11 gólov v 10 medzištátnych zápasoch) či Khalida Boutaiba z Malatyasporu (7 gólov). Oba výbery si zahrajú na šampionáte už piatykrát. Maročania debutovali na MS v roku 1970 a v konkurencii NSR (1:2), Peru (0:3) a Bulharska (1:1) získali len bod. V Mexiku 1986 sa však dostali do osemfinále, čo je ich najväčší úspech na tomto fóre. Víťaz APN z roku 1976 má aj mimoriadne kvalitnú defenzívu, v kvalifikácii neinkasoval ani raz aj vďaka opore zadných radov Medhimu Benatiovi z Juventusu Turín. V mužstve je i množstvo talentovaných stredopoliarov.Iránsky "Team Melli" disponuje skúseným mužstvom s vekovým priemerom 27 rokov. Irán sa stal prvým tímom z Ázie, ktorý si vybojoval účasť na MS v Rusku. V záverečnej tretej fáze ázijskej kvalifikácie inkasoval len dva góly, aj to až v poslednom zápase so Sýriou, keď už mal postup vo vrecku. Tiež sa teda vyznačuje mimoriadne organizovanou defenzívou. Následne odohral až 10 prípravných zápasov, zdolal Panamu či Alžírsko, prehral v Tunisku či Turecku. Na MS debutoval v roku 1978 a rovnako ako Maročania v ich premiére, získal tam jeden bod. Najprv tam prehral s Holandskom (0:3), následne remizoval so Škótskom 1:1 a napokon prehral s Peru 1:4.Irán si v jeho prvých troch úvodných zápasoch na MS zapísal prehry, pred štyrmi rokmi v Brazílii v prvom súboji konečne zabodoval, keď remizoval s Nigériou 0:0. Celkovo však na záverečnom šampionáte z 12 súbojov vyhral len raz. Portugalskému trénerovi Carlosovi Queirozovi bude v prvom zápase chýbať suspendovaný mladý stredopoliar Saeid Ezatolahi z Amkaru Perm, ktorý v kvalifikácii dostal červenú kartu v zápase s Kórejskou republikou.Tím sa bude spoliehať na skúsenosti aj z predchádzajúceho mundialu v Brazílii, kde obsadil konečné 28. miesto.povedal pre fifa.com obranca Pejman Montazeri.Duel rozhoduje turecký rozhodca Cüneyt Çakir, výkop je o 17.00 SELČ, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.