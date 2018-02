Ovčarik:Pre opatrné investovanie môžte mať o 100-150 eur nižšiu penziu

Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 1. februára (TASR) - Zmeny v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení zatraktívnia druhý pilier, no Slováci musia byť aktívnejší investori. Inak môžu v budúcnosti prísť o 100 až 150 eur v mesačných dôchodkoch. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.dodal Ovčarik.Slováci sú povahou veľmi konzervatívni investori. Takmer 80 % majetku v druhom pilieri držia v garantovaných dlhopisových fondoch. Tie sa za posledný rok zhodnotili o 1-4 %. Omnoho úspešnejšie boli akciové alebo indexové fondy, ktoré si pripísali k dobru 6-12 %. Ovčarik vidí dôvody v konzervatívnom správaní aj v zmene legislatívy v roku 2013, keď sa do garantovaných fondov dostali všetci sporitelia.vysvetlil Ovčarik.Pre ľudí starších ako 40 rokov má, podľa Ovčarika, zmysel začať uvažovať nad postupným delením úspor do dvoch fondov v rôznom pomere.upozornil analytik.Oddnes by mal byť druhý pilier pre sporiteľov atraktívnejší. Každý sporiteľ, ktorý má doživotný dôchodok vo výške 432,40 eura, bude môcť so zvyškom našetrených peňazí naložiť podľa vlastného uváženia. Ovčarik očakáva, že programový výber sa bude týkať väčšieho množstva dôchodcov, ktorých vyzýva na zodpovednosť.dodal Ovčarik.