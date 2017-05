Ovečkin dohrával v NHL so zranením, Rusom na MS nepomôže

Alexander Ovečkin (v popredí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. mája (TASR) - Alexander Ovečkin nepomôže ruskej hokejovej reprezentácii na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. V play off NHL hral so zranením spodnej časti tela, ktoré si vyžadovalo injekcie tlmiace bolesť. Jeho Washington prehral v semifinále Východnej konferencie s Pittsburghom 3:4 na zápasy.Ovečkin nevynechal vo vyraďovacej časti ani jeden zápas, vážnosť zdravotnej indispozície tak nebola jasná. Nachvíľu sa vytratil v úvodnej tretine piateho zápasu prvého kola play off proti Torontu po zákroku Nazema Kadriho, na ľad sa vrátil v druhom dejstve. Počas série s Pittsburghom ho tréner Barry Trotz zaradil do tretej formácie a mierne zredukoval jeho hrací čas.Rusko zdolalo vo štvrtkovom stretnutí "slovenskej" A-skupiny MS Dánsko 3:0 a v tabuľke má na konte jedenásť bodov. Informovala o tom agentúra AP.